МВФ советует Deutsche Bank изменить бизнес-модель

Deutsche «должен убедить инвесторов, что его бизнес-модель жизнеспособна в будущем», цитирует WSJ замдиректора департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Питера Дэттелса. По его словам, инвесторы все больше смотрят не на достаточность капитала, а на бизнес-модели банков. Поэтому «банки уходят от устаревших моделей, основанных на огромных балансах». Активы Deutsche составляют 1,8 трлн евро – это примерно 60% ВВП Германии за 2015 г.

У Bafin вопросов нет Немецкий финансовый регулятор Bafin не будет наказывать Deutsche за зеркальные сделки и ограничится требованием усилить внутренний надзор, сообщает FT. Россия, США и Великобритания расследуют сделки на 10 млрд евро, которые в 2011–2015 гг. проводил Deutsche. Он в Москве покупал для российских клиентов ценные бумаги за рубли, а его лондонский офис тут же продавал такие же инструменты за доллары. По словам Крайана, это дело наряду с претензиями минюста США на $14 млрд – приоритет для банка.

У Deutsche также самое большое инвестбанковское подразделение в Европе, и на его балансе много активов третьего уровня (наименее ликвидных, стоимость которых трудно оценить). Отношение таких активов к капиталу первого уровня у Deutsche составляет 72% по сравнению с 38% у других 12 глобальных банков (оценка JPMorgan Chase). В конце 2015 г. у Deutsche было $10,2 млрд неликвидных деривативов по сравнению с $8 млрд у Barclays и $5,9 млрд у Goldman Sachs. По словам Дэвида Хендлера из Viola Risk Advisory, Deutsche «становится похожим на Lehman», а его активы третьего уровня представляют значительный риск.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на прошлой неделе предупредила, что Германии, возможно, придется спасать Deutsche: «Я не вижу другой возможности для этого банка, кроме как вмешательство государства».

Пока немецкое правительство помогает Deutsche на другом фронте – договориться с минюстом США, который требует от банка $14 млрд за нарушения при продаже ипотечных инструментов. «Плохое мировое соглашение всегда лучше, чем хорошее судебное разбирательство, – сказала в четверг Bloomberg Лагард. – Очевидно, что в случае Deutsche суда лучше избежать, поэтому чем раньше [удастся договориться], тем лучше».

Это не Lehman Мохамед эль-Эриан

Главный экономический советник Allianz

«Это не момент Lehman. Это не ситуация, способная привести к неожиданной остановке мировой экономики, когда рост и торговля замирают. Во-первых, остальные банки, особенно банки США, сейчас сильнее. Во-вторых, у Deutsche есть ликвидность и есть доступ к ЕЦБ. Но если мы не будем осторожны, это может стать препятствием для роста экономики ЕС. Это предупреждение, что Deutsche нужна новая бизнес-модель».

Bloomberg, 6.10.2016

Резервы Deutsche на судебные разбирательства в конце июня составляли 5,5 млрд евро. Летом сотрудники минюста думали, что сумма соглашения с Deutsche составит $2–3 млрд, пишет Bloomberg. Для сравнения: Morgan Stanley в феврале заплатил за урегулирование аналогичных претензий $2,6 млрд, Goldman Sachs в апреле – $5,1 млрд. Но в середине сентября WSJ сообщила, что от Deutsche минюст требует $14 млрд. Почему требования выросли, неизвестно, но Bloomberg обращает внимание, что недавно в министерстве сменился чиновник, курирующий подобные расследования. Теперь их ведет Билл Байер, занимавшийся антимонопольными вопросами в мегасделках и сумевший добиться от нескольких крупных банков признания вины в сговоре на рынке форекс.

JPMorgan оценивает соглашение с Deutsche в $4–8 млрд, это означает, что у банка не останется резервов на другие судебные разбирательства и ему придется привлекать для них свежий капитал. С начала года акции Deutsche подешевели на 48%, его капитализация в четверг была 16,8 млрд евро.