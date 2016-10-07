Шестое чувство – ключ к успеху в игре на финансовых рынках

Объектами исследования английских ученых стали 18 трейдеров одного из лондонских хедж-фондов. Оказалось, что те трейдеры, которые обладали большими способностями к интероцепции (восприятию центральной нервной системой сигналов внутренних органов), добивались лучших результатов и успешно торговали в течение более длительного времени. Результаты этого исследования недавно опубликованы в журнале Scientific Reports.

Работой руководил Джон Коутс, который в прошлом 12 лет торговал деривативами в Goldman Sachs, Merrill Lynch и Deutsche Bank, а затем занялся нейроисследованиями. «Мы знаем, что психология обычно более точно отражает риски и возможности на рынках, чем сознательные оценки», – сказал он в интервью Bloomberg и пояснил, что, когда в бытность трейдером был уверен в успехе возможной сделки, «к моему ходу мыслей добавлялось что-то еще». «Мне было интересно, что же это, и теперь я это достаточно хорошо себе представляю», – сказал он.

В исследовании 18 мужчин-добровольцев занимались высокочастотной торговлей фьючерсами в период, когда рынок отличался особенно высокой волатильностью во время долгового кризиса в еврозоне. Они открывали позиции на очень короткие сроки – от нескольких секунд до нескольких часов. Такая деятельность требует за доли секунды принимать решения, основанные на анализе больших объемов информации, и быстро распознавать фигуры движения цен на графиках, поясняет Financial Times. «Этот сектор финансовых рынков особенно беспощаден, – цитирует газета Коутса. – Успешный трейдер может зарабатывать более 10 млн фунтов в год, а неуспешные здесь долго не задерживаются».

Чтобы оценить способности испытуемых к интероцепции, исследователи предлагали им сосчитать количество ударов сердца в различные периоды времени, не трогая пульс. В целом трейдеры справились с задачей лучше, чем контрольная группа из университетских студентов: точность их подсчета составила 78,2% против 66,9% у учащихся.

Способность к интероцепции у участников исследования коррелирует как с полученной на рынке доходностью, так и с длительностью работы трейдером. Проанализировав отчеты трейдеров о прибылях и убытках, Коутс с коллегами выяснили, что те, кто лучше чувствуют свое тело, зарабатывали больше. Более того, чем дольше трейдеры работали на рынке, тем точнее они определяли свое внутреннее состояние: те, у кого стаж был меньше четырех лет, при подсчете сердечных ударов показали результат в 68,7%, больше восьми лет – 85,3%.

«Результаты нашего исследования предполагают, что сигналы человеческого тела, внутренние чувства, основанные на практических знаниях в финансовой области, способствуют успешной торговле на рынках», – указывают авторы работы. Объединив усилия разума и сигналы тела, лучшие трейдеры способны превзойти компьютерные алгоритмы, утверждают они.

Инстинкт гуру Джордж Сорос принимает решения об открытии или изменении позиций на рынке не только по результатам анализа. «Причина, по которой он меняет позицию на рынке, – боль в спине начинает просто убивать его. Это никак не связано с рассудком. Его буквально скручивает спазм – это и есть для него сигнал раннего предупреждения», – приводила The Irish Times слова Роберта, сына миллиардера. Сам Джордж Сорос признавал, что в значительной степени полагается на «животные инстинкты», а резкая физическая боль зачастую служит «сигналом, что в моем портфеле что-то не так».

«Трейдеры часто говорят о важности интуиции для выбора выгодных сделок. Среди множества возможных вариантов они зачастую делают выбор, «просто чувствуя», что это правильная сделка», – добавляет Коутс. Исследование показывает, что они, пусть и неосознанно, действительно могут «считывать» реальные и значимые для трейдинга сигналы своего тела, – например учащение пульса или появление апатии.

По мнению исследователей, их находки важны для экономической теории, так как подвергают сомнению постулат об «эффективных рынках» и о том, что человек не может постоянно переигрывать рынок за счет собственных навыков или других особенностей. «Значительная доля успеха трейдеров и их профессионального выживания обусловлена их физиологией. Этот вывод оказывает существенное влияние на наше представление о финансовых рынках», – говорит другой соавтор исследования, Марк Гернелл из Кембриджа. Ранее та же команда исследователей установила зависимость между успешностью торговли и уровнем гормонов стресса в крови трейдеров.

Результаты исследования также должны стать аргументом в споре о том, кто торгует эффективнее – человек или компьютер, добавляет Коутс. «Если мы будем обращать внимание только на сознание и смоделируем его в виде компьютерной программы, то придем к выводу, что люди обречены на поражение. Но если тело и разум действуют как единый механизм, формируя систему улавливания сигналов, недоступных нашему сознанию, тогда мы должны признать, что великолепно приспособлены для быстрого распознавания образов. И люди действительно могут потягаться с машинами», – говорит исследователь.

Еще один вывод, к которому он пришел вместе с коллегами, – поскольку тело и разум тесно связаны, успех в трейдинге может зависеть и от состояния здоровья. Если индекс массы тела и частота сердечных сокращений меньше, то интероцепция – выше, поэтому у трейдеров есть все основания посещать фитнес-зал.