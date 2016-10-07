Ленобласть должна до 1 ноября заплатить ВТБ 533 млн рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти сегодня перенес слушание дела о признании «Компании Усть-Луга» банкротом до 1 ноября. На следующем заседании суда правительство Ленобласти должно предоставить доказательства оплаты долга «Усть-Луги» банку ВТБ в размере 533 млн руб.

В 2010 г. «Усть-Луга» взяла в ВТБ кредит на 600 млн руб. до ноября 2015 г. под 9,5% годовых. Гарантии по кредиту выдала администрация Ленобласти. В январе 2015 г. ВТБ через суд потребовал вернуть долг, который компания перестала обслуживать, а в феврале 2016 г. подал иск о ее банкротстве. Летом банк направил в правительство региона требование возместить долг «Усть-Луги» в размере 533 млн руб. По словам представителя банка ВТБ, с конца 2014 г. приостановлены начисления процентов по долгу.

30 сентября в правительство Ленобласти поступил исполнительный лист по погашению долга. Правительство региона дорожит своей репутацией и нет никаких сомнений, что Ленобласть выполнит свои обязательства в установленном законом порядке, сообщил на этой неделе через пресс-службу первый заместитель председателя правительства Ленобласти, председатель комитета финансов Роман Марков.

С ходатайством о переносе заседания выступила представитель «Усть-Луги». По ее словам, правительство предпринимает попытки выплатить долг, который будет оплачен по закону, в течение трех месяцев после получения исполнительного листа. Банк злоупотребляет правом, говорит она: «подача исполнительного листа во время рассмотрения заявления о банкротстве может привести к ситуации, что после того, как правительство региона выплатит весь долг, его должник будет признан банкротом».

ВТБ настаивает на введении процедуры наблюдения: все признаки банкротства присутствуют, обещания погасить долг продолжаются уже два года, сказала на заседании суда представитель банка. Кредитор не обязан ждать оплаты от правительства Ленобласти, если бы оно планировала спасти компанию, то могло бы уже заплатить, добавляет она.

На этой неделе в СМИ появился комментарий руководителя финансового органа, в котором он высказывает позицию Ленобласти, сообщил на суде представитель правительства региона. По его словам, руководитель комитета финансов сейчас в командировке, но распоряжение о выплате есть. Исполнительный лист будет оплачен в течение нескольких дней единовременной выплатой, добавил он. Если говорить бытовым языком, деньги собираются, уточнил представитель правительства Ленобласти.