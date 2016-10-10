Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти перенес слушание дела ОАО «Компания «Усть-Луга» на 1 ноября

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в пятницу перенес на 1 ноября слушание дела о признании банкротом ОАО «Компания «Усть-Луга». На следующем заседании суда правительство Ленобласти должно предоставить доказательства оплаты долга «Усть-Луги» банку ВТБ. В 2010 г. «Усть-Луга» взяла в ВТБ кредит на 600 млн руб. до ноября 2015 г. под гарантии региональной администрации. В январе 2015 г. ВТБ через суд потребовал вернуть долг, который компания перестала обслуживать, а в феврале 2016 г. подал иск о ее банкротстве. Летом банк направил в правительство региона требование возместить долг «Усть-Луги» в размере 533 млн руб. По словам представителя ВТБ, начисление процентов приостановлено с конца 2014 г.

30 сентября в правительство Ленобласти поступил исполнительный лист по погашению долга. Правительство региона дорожит своей репутацией и нет никаких сомнений, что Ленобласть выполнит свои обязательства в установленном законом порядке, сообщил на этой неделе через пресс-службу первый заместитель председателя правительства Ленобласти, председатель комитета финансов Роман Марков.

С ходатайством о переносе заседания выступила представитель «Усть-Луги». По ее словам, правительство предпринимает попытки выплатить долг, по закону на это есть три месяца после получения исполнительного листа. «Подача исполнительного листа во время рассмотрения заявления о банкротстве может привести к ситуации, что после того, как правительство региона выплатит весь долг, его должник будет признан банкротом», – предупредила она.

ВТБ настаивает на введении процедуры наблюдения: все признаки банкротства присутствуют, обещания погасить долг продолжаются уже два года, сказала на заседании суда представитель банка. Кредитор не обязан ждать оплаты от правительства Ленобласти, если бы оно планировало спасти компанию, то могло бы уже заплатить, добавляет она.

Исполнительный лист будет оплачен в течение нескольких дней единовременной выплатой, если говорить бытовым языком, деньги собираются, уточнил в суде представитель правительства Ленобласти.

Специалисты комитета финансов вместе с юристами проводят экспертизу документа в части обеспечения соответствия его исполнения бюджетному законодательству Ленобласти, это необходимо для корректного учета данных расходов, передал через пресс-службу Марков. По его словам, уточняются детали, производится сверка расчетов, осуществленных ранее между банком ВТБ и «Компанией «Усть-Луга». Платеж будет произведен в сумме, подтвержденной расчетами, и в рамках установленных законом сроков, следует из сообщения. Данные выплаты не скажутся на исполнении других бюджетных расходов Ленобласти, обещает Марков.

По словам управляющего партнера юридического бюро «Фордевинд» Сергея Зимина, ВТБ мог направить исполнительный лист в казначейство: «Согласно бюджетному правилу не на все деньги в казначействе может быть обращено взыскание». Если будет введена процедура наблюдения, правительство встанет в реестр кредиторов «Усть-Луги», объясняет он.