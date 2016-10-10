Зампредседателя ЦБ Михаил Сухов перейдет в ВТБ

Зампред ЦБ Михаил Сухов перейдет на работу в ВТБ и займет должность зампреда правления, сообщил госбанк. Вопрос еще требует решения набсовета госбанка, однако президент ВТБ Андрей Костин по согласованию с председателем наблюдательного совета пригласил Сухова на работу в качестве зампреда, заявил представитель госбанка. В этой должности он будет отвечать за совершенствование банковской практики в связи с постепенным переходом на «Базель III», а также за проблемы налоговой политики и другие финансовые вопросы, заявил представитель госбанка.

ЦБ Сухов должен покинуть 17 октября - о его уходе регулятор объявил в начале месяца. Его куратор - первый зампред Алексей Симановский - также свою должность оставит и перейдет в советники председателя ЦБ Эльвира Набиуллиной.

В ЦБ Сухов курировал надзор за системно значимыми банками, разработку мер по повышению их устойчивости и банковского сектора в целом, лицензирование и финансовое оздоровление. Работу департамента банковского регулирования, который занимается в том числе вопросами «Базеля III», курирует другой зампред ЦБ - Василий Поздышев. В ВТБ вопросами «Базеля» занимается департамент финансов, который возглавляет Герберт Моос. Представитель госбанка не смог пояснить «Ведомостям», как обязанности будут разделены.

Для сотрудников ЦБ механизм согласования на должности в коммерческие банки, предполагающие такую процедуру, особый. «Бывшие служащие надзорного блока ЦБ в течение двух лет после увольнения не имеют права занимать должности в органах управления кредитных организаций, за которыми они непосредственно надзирали, кроме как по согласованию совета директоров Центробанка», - говорит партнер юридической компании Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Но Сухов входил в совет директоров регулятора, и в таком случае ему необходимо согласование Национального финансового совета, указывает он.

Кто входит в правление ВТБ Сейчас в правление ВТБ входят 13 человек: президент госбанка Андрей Костин, два первых зампреда - Юрий Соловьев и Василий Титов, пять зампредов - Ольга Дергунова, Валерий Лукьяненко, Герберт Моос, Михаил Осеевский и Андрей Пучков, пять членов правления - Денис Бортников, Виктория Ванурина, Владимир Верхошинский, Максим Кондратенко и Эркин Норов.

«В понедельник Национальный финансовый совет кандидатуру Сухова рассмотрел и свое согласие дал, решение остается за ВТБ», - сообщил «Ведомостям» человек, близкий к ЦБ.

Представитель ЦБ на вопросы «Ведомостей» не ответил, официального комментария Минфина, руководитель которого - Антон Силуанов - является председателем Национального финансового совета, также получить не удалось. Сухов на звонки корреспондента «Ведомостей» не ответил.

«Сухов является одним из самых высоких профессионалов. ВТБ много приобрел с его приходом: для банка это прекрасный знак. Замечательно, что Сухов выбрал именно ВТБ. Он прекрасно знает банковское дело и банковский надзор, что крайне полезно в работе банка», – оценил переход заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Переход высокопоставленных сотрудников ЦБ в коммерческие банки не редкость. Александр Хандруев, работавший в ЦБ в 1992-1998 гг. в качестве зампреда и и. о. председателя ЦБ, после ухода занялся в том числе банковским бизнесом: был акционером (8,16%) «Мой банк.Ипотека», а также входил в состав совета директоров банка «Кедр». У первого отозвана лицензия, второй сейчас проходит финансовое оздоровление. С 2002 г. Хандруев также является вице-президентом Ассоциации региональных банков «Россия». Бывший зампред ЦБ Сергей Голубев (1998-2014 гг.) тоже работал в банках: в июне 2014 г. вошел в совет директоров Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), а летом 2015 г. также стал первым вице-президентом, членом совета директоров банка «Интеркоммерц», где занимался правовым обеспечением деятельности банка. После отзыва лицензии у «Интеркоммерца» в феврале 2016 г. попал в черный список и ушел из АТБ. Бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян перешел в Банк России из Сбербанка и работал там с апреля 2003 г. по 2011 г. После он вернулся в Сбербанк в качестве независимого директора наблюдательного совета. В 2012-2014 гг. Меликьян входил в набсовет ВТБ.