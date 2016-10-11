Совкомбанк покупает российскую «дочку» турецкого Garanti Bankasi

Совкомбанк покупает 100% российского «Гаранти банк – Москва» у турецкой финансовой корпорации Garanti Bankasi (второй по величине частный банк Турции). Планируется, что сделка после получения разрешений регуляторов будет закрыта до конца 2016 г., объявили Совкомбанк и Garanti Bankasi.

Цена сделки – $40,5 млн, что ниже капитала «Гаранти банка». Однако возможны корректировки суммы вплоть до завершения сделки, уточняется в сообщении. Что может повлиять на итоговую цену, стороны не раскрывают. «Особенностью сделки является выгодная цена и безупречная репутация продавца, гарантирующая достоверность отчетности и отсутствие скелетов в шкафу», – сообщает Совкомбанк.

Покупка «Гаранти банк – Москва» – уже четвертое приобретение Совкомбанка за последние два года. В феврале 2014 г. он приобрел российскую «дочку» американской GE Money – «Джии мани банк» (сумма сделки составила порядка $200 млн), в марте 2015 г. купил российскую «дочку» индийской банковской группы ICICI Bank Eurasia (около $30 млн), а в октябре 2016 г. – Меткомбанк у подконтрольной Алексею Мордашову «Севергрупп».

Также в сентябре 2015 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало Совкомбанк в качестве санатора банка «Экспресс-Волга». На это Совкомбанк получил от АСВ около 50 млрд руб. на 10 лет под 0,51%.

Не только банки Совкомбанк в понедельник также объявил о покупке электронной площадки «РТС-тендер». Это одна из пяти федеральных площадок, работающих в секторе госзакупок. Васильев напоминает, что Совкомбанк активно предоставляет банковские гарантии для участников рынка госзакупок на «десятки миллиардов рублей в год». Совкомбанк и вовсе называет себя одним из лидеров рынка банковских гарантий, тендерных кредитов, кредитов на исполнение государственных контрактов и под ожидаемые оплаты по таким контрактам. «Возможно, за счет покупки «РТС-тендера» банк рассчитывает нарастить долю банковских гарантий и кредитов для участников этого рынка», – добавляет Васильев.

«Покупки российских «дочек» иностранных банков – распространенное явление: для Совкомбанка это не первый случай», – указывает аналитик Fitch Дмитрий Васильев.

Подобной стратегии придерживался, например, Экспобанк Игоря Кима, который в апреле 2016 г. закрыл сделку по покупке российского бизнеса Royal Bank of Scotland. «Раньше на этом рынке были только мы – за редким исключением, но теперь на него вышел Совкомбанк», – говорит совладелец Экспобанка Кирилл Нифонтов, добавляя, что сейчас фокус Экспобанка не только на покупках российских активов, но и на приобретениях за рубежом.

«Иностранные игроки уходят с российского рынка по понятным причинам – хотят исключить наш страновой риск. И продают активы с дисконтом, так что в случае ухудшения качества отдельных кредитов есть запас по капиталу», – указывает банкир. «В течение последних лет многие собственники приняли решение о выходе из банковского бизнеса ввиду отсутствия значительных перспектив на быстро консолидирующемся рынке», – объясняют в самом Совкомбанке. «Дочки» иностранных банков интересны тем, что имеют меньше скелетов в шкафу с точки зрения качества капитала и активов, соглашается банкир, специализирующийся на сделках M&A.

«Гаранти банк – Москва» практически не занимается банковским бизнесом. Его активы – около 6 млрд руб. на конец III квартала 2016 г., а кредитный портфель – менее 1 млрд руб. Норматив достаточности капитала на 1 сентября – более 40%. Совкомбанк купил его ниже цены капитала (0,8 к капиталу), а операционные издержки от присоединения «пустого» банка будут незначительными, утверждает Васильев. «Именно таким образом Совкомбанк получит прибыль от сделки. Возможного синергетического эффекта с точки зрения банковского бизнеса от этой сделки мы не видим», – подчеркивает он.

«Риск в данном случае сводится к тому, что крупные иностранные компании, которые обслуживаются в таких банках, вряд ли останутся там после смены у него собственника. Однако это очевидная покупка из-за капитала», – соглашается банкир.

В сообщении покупателя указано, что он строит федеральный банк, в частности, за счет приобретения конкурентов среднего и небольшого размеров.