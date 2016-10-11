ОСАГО приносит все меньше премий страховщикам

Они не справляются с убытками из-за решительных действий Центробанка, который стремится сделать этот рынок прозрачнее

Статья опубликована в № 4179 от 11.10.2016 под заголовком: У ОСАГО заглох двигатель

К середине 2016 г. рост премий по ОСАГО «сошел на нет», говорится в отчете рейтингового агентства Fitch Ratings. В 2015 г. – первой половине 2016 г. именно ОСАГО двигало рынок страхования – иного, чем страхование жизни: его доля в структуре премий к концу первой половины 2016 г. достигла 22,7% (годом ранее – 20,2%).

Однако эффект от повышения базовых тарифов в 2014–2015 гг., вызвавшего этот рост, себя исчерпал, замечают в Fitch. Премия росла на фоне сокращения общего количества проданных полисов со второй половины 2015 г.

Одновременно растут выплаты по ОСАГО: в 2014 г. были повышены лимиты ответственности по ущербу имуществу, кроме того, в 2014–2015 гг. из-за девальвации рубля выросли цены на автозапчасти.

Рост средней премии полиса к началу второго полугодия 2016 г. остановился, констатирует аналитик Fitch Анастасия Литвинова. В целом сборы по ОСАГО могут расти благодаря работе единого агента в токсичных регионах, однако влияние этого фактора будет не очень существенным, полагает она.

Шаги, предпринимаемые регулятором для повышения прозрачности рынка, сократили возможности страховщиков управлять доходностью ОСАГО – например, осуществлять выборочные продажи или продажи с нагрузкой, когда страхователю предлагается дополнительно купить любой полис добровольного страхования, указывает она, в результате некоторые игроки не видят возможности работать с необходимым уровнем доходности и пересматривают свою стратегию на рынке ОСАГО.

«Росгосстрах» – лидер рынка ОСАГО за первое полугодие 2016 г. сократил долю с 35,2% до 31,1%. Страховая группа «Уралсиб» (доля 2,2% на конец II квартала 2016 г.) не присоединилась к единому агенту по ОСАГО, что привело к отзыву лицензии на осуществление этого вида страхования. «Другие крупные игроки выиграли от рыночных возможностей, открывшихся после сокращения присутствия «Росгосстраха», – пишут аналитики Fitch.

Сократить расходы страховщиков может принятие поправок в закон об ОСАГО касательно компенсации ремонтом – это снизит убытки от действий недобросовестных посредников, полагает Литвинова.

Приоритет натурального возмещения, обязательный осмотр пострадавшей машины страховщиком, увеличение времени на рассмотрение досудебной претензии позволят «исходить из актуарных, математических методов» при установлении тарифов ОСАГО, а не гадать, какую долю претензий смогут перекупить автоюристы, соглашается заместитель гендиректора «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов.

В то же время он затруднился уточнить, будет ли компания сокращать долю на рынке ОСАГО. Вопрос о стратегии на 2017 г. неоднозначен, добавляет он, но в целом «РЕСО-гарантия» планирует зарабатывать в первую очередь на добровольных видах страхования.

Ситуация на рынке ОСАГО сейчас самая тяжелая за весь период его существования, убежден гендиректор «Альфастрахования» Владимир Скворцов. Помочь, по его мнению, могут только переход на натуральное возмещение с 1 января 2017 г. и последующая либерализация тарифов. «Если изменения в закон о натуральном возмещении не вступят в силу, многие компании, и мы в том числе, всерьез будут думать о прекращении работы на этом рынке», – резюмирует он.

«Рано или поздно встанет вопрос о корректировке тарифов», – рассуждает управляющий директор по страховым рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин. По его словам, введение натурального возмещения по ОСАГО оздоровит рынок и позволит «еще какое-то время продержаться при текущем уровне тарифов».

Повышение базовых тарифов по ОСАГО в среднесрочной перспективе вряд ли возможно, считают в Fitch. Что касается либерализации тарифов, то это перспектива лишь отдаленного будущего, полагают аналитики: сначала ЦБ очистит страховую отрасль от спекулятивных игроков, ужесточит надзор и решит вопросы регулирования.

В мае зампред ЦБ Владимир Чистюхин сообщил, что регулятор как минимум до осени отложил решение вопроса о либерализации тарифа ОСАГО, поскольку требуется решение других важных проблем страховой отрасли. В пресс-службе регулятора, оставили без ответа вопрос о том, планируется ли корректировка тарифов ОСАГО в 2017 г.