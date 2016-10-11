На фонды облигаций сейчас ажиотажный спрос, который может сыграть с инвесторами злую шутку

Ажиотажный интерес инвесторов к фондам облигаций может сыграть с ними злую шутку, предупреждают аналитики: на этом рынке надувается пузырь

В этом секторе надувается пузырь, а избавиться от бондов будет непросто

С начала года чистый приток в биржевые фонды (ETF) облигаций составил $117 млрд, а средства под их управлением достигли $612 млрд, показывают данные BlackRock. Средства ETF облигаций с инвестиционным рейтингом увеличились в 2016 г. на $33 млрд до $158 млрд, средства фондов облигаций развивающихся стран – на $15 млрд до $38 млрд.

«Мы видим, как набирает силу тренд, – сказал FT аналитик SPDR ETF Антуан Лесн. – Инвесторы, работающие с инструментами фиксированной доходности, все больше выбирают пассивные стратегии». По его словам, сейчас высокий спрос на британские корпоративные долги, долговые инструменты в евро, инструменты с высокой доходностью и долги развивающихся стран. «Необходимость искать доходность никуда не делась, – продолжает Лесн. – Она порождает спрос во всем секторе ETF облигаций».

Для ETF облигаций развивающихся стран III квартал стал рекордным – $5,8 млрд чистого притока (данные BlackRock). С начала года инвесторы вложили в такие фонды $12,7 млрд по сравнению с $8,3 млрд за весь 2012 год, пишет FT. Этот год имеет все шансы стать рекордным, поскольку в апреле на международные рынки капитала вернулась Аргентина, а в мае и сентябре Россия разместила $3 млрд евробондов.

Недолго и дорого 1,4% годовых с 2011 г. приносят фонды, инвестирующие в суверенные бонды и качественные корпоративные и ипотечные облигации со сроком обращения 2–3 года (данные Morningstar). Небольшая дюрация гарантирует инвесторам быстрый возврат средств в случае повышения ставок, но часть дохода съедят комиссионные, составляющие 0,2–0,6%. В 2006–2010 гг. такие фонды зарабатывали инвесторам 3,4% годовых в среднем

«Инвесторам пока никуда не деться от низкой доходности на глобальном рынке бондов, – отмечает аналитик BlackRock Стивен Коуэн. – Мы ожидаем, что приток средств в дешевые продукты, как, например, ETF, продолжится, поскольку инвесторы ищут низкие комиссионные ради дохода».

В целом приток средств в фонды облигаций с начала года составил $179 млрд по сравнению с $140 млрд оттока из фондов акций (данные EPFR). «В предшествующие несколько кварталов доходы [фондов] не росли, и заработать удавалось лишь благодаря росту котировок, – отмечает директор по инвестициям подразделения по работе с богатыми клиентами US Bank Билл Норзи. – Устойчивой конъюнктурой это не назовешь».

Многим инвесторам рынок акций кажется переоцененным, поэтому они вкладываются в бонды – казначейские облигации США, корпоративные «мусорные» бонды и бонды развивающихся рынков, не замечая, что на этом рынке надувается пузырь, рассказал WSJ старший преподаватель Sloan School of Management при Массачусетском технологическом институте Роберт Поузен.

По его мнению, низкая доходность облигаций не отражает истинных рисков этих инструментов и, если риски станут реальностью и на рынке бондов начнется распродажа, потерь инвесторам не избежать. Поузен обращает внимание, что доходность 10-летних казначейских бондов США в июле опускалась ниже 1,4% годовых – это рекорд, даже в 1933 г., когда безработица в США достигала 25%, доходность таких инструментов была большей. Но доходность, например, 10-летних болгарских бондов сейчас незначительно выше – лишь 1,8% годовых.

Наибольшие риски несут облигации развивающихся стран в местной валюте, отмечает Поузен. Во-первых, если США повысят ставки, доллар укрепится, а национальные валюты будут дешеветь. Во-вторых, с такими облигациями и в нормальной ситуации сделок немного, поэтому в случае распродажи избавиться от них будет непросто.

«Многие инвесторы сидят на бомбе замедленного действия с включенным таймером, – сказал CNBC Ашиш Шах из AlliencaBernstein. – Они мало выигрывают от роста цен, но продолжают сидеть в длинных бумагах». По его подсчетам, если ставки вырастут на 1%, инвесторы пассивных фондов получат 7,5% убытка.