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Статья опубликована в № 4180 от 12.10.2016 под заголовком: Подоходный надзор ЦБ

Пенсионным фондам предстоит защищать уровень доходности своих инвестиций перед ЦБ

Если их аргументы не устроят ЦБ, то придется компенсировать недополученный доход будущим пенсионерам
Центробанк впервые потребовал от пенсионных фондов гарантий доходности
Центробанк впервые потребовал от пенсионных фондов гарантий доходности
Андрей Гордеев / Ведомости

Центробанк с 2017 г. получит возможность использовать мотивированное суждение для надзора за частными пенсионными фондами (НПФ), следует из поправок Минфина в закон об НПФ, опубликованных в понедельник на regulation.gov.

Минфин намерен заставить НПФ в следующем году отвечать за инвестиции пенсионных накоплений своих клиентов: фонды должны показывать «экономически обоснованный уровень доходности» инвестиций. При этом в случае убытков или упущенной выгоды фондам придется компенсировать их «за счет собственных средств».

«Если доходность по инструментам в портфеле фонда меньше доходности по аналогам, то фонд свою обязанность по инвестированию в интересах застрахованных лиц нарушает», – говорится в комментариях пресс-службы ЦБ. Возможные последствия такой меры для рынка там обсуждать не стали.

Решать, нарушает ли фонд данные положения и каково возмещение, будет комитет финансового надзора Центробанка «на основании мотивированного суждения, в том числе и об экономически обоснованном уровне доходности средств пенсионных накоплений или средств пенсионных резервов с учетом уровня риска активов», говорится в документе.

ЦБ мотивирует

Принцип мотивированного, т. е. профессионального, суждения подразумевает, что регулятор опирается не только на формальные требования и правила, но и использует собственную профессиональную оценку. «В банках у нас уже есть профессиональное суждение в узком круге вопросов. Мы их начинаем отрабатывать, мне кажется, очень правильное предложение – вместе с рынком выбрать те направления, где есть уже элементы доверия <...> обсудить эти направления и попробовать начать внедрять», – говорила в июле председатель ЦБ Эльвира Набиуллина (цитата по «РИА Новости»).

Комитет сможет направить НПФ предписание об устранении обнаруженных нарушений – обоснование и расчет убытка, подлежащего возмещению, следует из текста. Фонд имеет право обжаловать решение. Первоначально в течение 15 дней обжалование будет рассматриваться комиссией, созданной советом директоров ЦБ. Если она примет решение отказать НПФ, то тогда фонд вправе обратиться в арбитражный суд. Впрочем, банкам подобная возможность задачи не облегчила – оспорить предписание ЦБ им в основном не удается.

«Центробанк и до этого использовал мотивированное суждение при работе с НПФ. Просто раньше регулятор не выводил эту практику в юридическую плоскость», – говорит гендиректор компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. ЦБ использовал ее при допуске в систему гарантирования прав застрахованных лиц и при отзыве лицензий, отмечает он. Теперь же регулятор будет использовать мотивированное суждение, при этом юридически закрепленное, и во время работы НПФ. «Сейчас Центробанк пытается возвести вокруг этой практики какую-то юридическую конструкцию, раньше же это было неформально», – указывает Околеснов.

Использование в юридической плоскости мотивированного суждения связано в том числе с переходом НПФ на отчетность по МСФО, уверен первый вице-президент НАПФ Сергей Эрлик. «Фонды сейчас разрабатывают разные стандарты по раскрытию информации. И эти стандарты предполагают мотивированные суждения. Например, при проведении аудита «большая четверка» постоянно использует мотивированные суждения», – говорит он.

«Какой-то люфт волюнтаризма при использовании ЦБ такой практики, конечно, будет», – утверждает Эрлик. Однако он надеется, что решения будут приниматься в пользу фондов: «Центробанк сейчас не в состоянии осуществлять постоянные проверки всех игроков, поэтому у регулятора есть право на мотивированное суждение».

Аппетит к риску у НПФ пропадет, все фонды и управляющие компании будут вынуждены перейти на консервативные стратегии инвестирования, что, в свою очередь, приведет к снижению доходности, оценивает последствия Околеснов. Другой риск, по его мнению, – возможное повышение требования ЦБ к капиталу фондов, поскольку покрывать убытки от неудачных инвестиций необходимо будет из капитала.

«Важно уточнить философию инвестирования пенсионных денег: или это длинные деньги для инфраструктурных инвестиций с вероятностью временной просадки, или облигационно-банковский портфель с приличным уровнем дохода», – задается вопросом член совета директоров НПФ «Согласие» Андрей Неверов. «Длительные проекты, например инфраструктурные, не могут быть доходны с первых лет. Конечно же, будет применяться какой-то бенчмарк, но трудно поверить, что регулятор готов применить бенчмарк с нулевым или отрицательным значением», – указывает Околеснов.

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