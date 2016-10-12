В России появилась первая СРО для форекс-дилеров

Закон о рынке форекс в России вступил в силу 1 октября 2015 г., однако у компаний есть переходный период до 1 января 2016 г. на подачу документов в ЦБ

ЦБ включил Ассоциацию форекс-дилеров в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка и присвоил ей статус СРО для форекс-дилеров, говорится в сообщении регулятора. Это первая СРО, которая получила такой статус.

Закон о рынке форекс в России вступил в силу 1 октября 2015 г., однако у компаний был переходный период до 1 января 2016 г. на подачу документов в ЦБ. Согласно закону деятельность форекс-дилера является исключительной - он не вправе совмещать свою деятельность с иной деятельностью, в том числе с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг. Банкам, которые до этого предоставляли такие услуги, пришлось создавать дочерние компании.

Но форекс-дилеры тянули с получением лицензии в ЦБ — они ссылались на отсутствие аккредитованной в ЦБ СРО, которая должна утвердить стандарты деятельности, в том числе утвердить типовой договор между компанией и ее клиентом, требования к бизнес-плану и т. д.

Между тем лицензированных форекс-дилеров уже пять – сегодня лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера получил «Форекс клуб». Первой компанией, получившей лицензию ЦБ в декабре 2015 г., стал «Финам форекс», в мае 2016 г. ее получили «Телетрейд групп» и «Трастфорекс», 1 сентября - «ВТБ 24 форекс».