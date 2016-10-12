Управляющая компания АИЖК получила лицензию

Центробанк выдал управляющей компании АИЖК (зарегистрирована в июле 2016 г.) лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Об этом во вторник, 11 октября, сообщили в ЦБ и Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

Новая компания займется управлением активами ЗПИФН «Кутузовский», который ориентирован на получение доходов от сдачи в аренду жилья. В июле агентство предлагало правительству данную инициативу, утверждая, что ЗПИФН может стать для населения альтернативой банковским депозитам. В презентации АИЖК к заседанию комиссии в сфере жилищной политики общественного совета при Минстрое утверждалось, что доходность банковских вкладов не превышает инфляцию, а рост цен на недвижимость опережает ее, дивиденды от арендного дохода позволят инвестору получать текущую доходность в виде живых денег, помимо прироста стоимости пая. У населения значительный объем накоплений – 28,5% ВВП, или 23 трлн руб., при этом вклады почти на 10 трлн руб. превышают страховку АСВ в 1,4 млн руб, отмечалось в презентации. «Объем вложений в этот рынок [арендного жилья с помощью механизма коллективных инвестиций] может составить 30 млрд руб. до конца этого года», – утверждал ранее гендиректор АИЖК Александр Плутник.

ЗПИФН «Кутузовский» был зарегистрирован Центробанком 3 июня 2016 г. и начал формироваться 21 июня, единственным пайщиком на данный момент выступает АИЖК. Сейчас управление фондом осуществляет «ВТБ капитал управление активами». Передача ЗПИФН под управление УК АИЖК будет начата в 2016 г.

Начинать продажи ЗПИФН «Кутузовский» агентство планирует в 2017 г. Минимальная сумма инвестиций – 300 000 руб.

На данный момент в фонде 800 апартаментов (46 000 кв. м) и столько же машино-мест в жилом комплексе Match Point у Кутузовского проспекта (строит его «дочка» ВТБ – ООО «ВТБ проект»), а также 295 апартаментов (10 000 кв. м) и 50 машино-мест в комплексе «Лайнер» на Ходынском поле (строит группа «Интеко» Микаила Шишханова). Размер его фонда составил около 15 млрд руб. АИЖК указывает, что в состав активов «Кутузовского» в 2016 г. будет еще приобретено более 1000 квартир и апартаментов. Первые арендные квартиры станут доступны уже в 2017 г.