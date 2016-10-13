Регуляторы США предложили банкам спасать самих себя

В новой компании будут размещены ресурсы для поддержки банковских, коммерческих и брокерских операций во время кризиса

Банкам пока не удалось в полной мере убедить регуляторов, что составленные ими завещания позволят в случае возникновения проблем ликвидировать их, не используя деньги налогоплательщиков, как того требует закон Додда – Фрэнка, принятый в 2010 г., чтобы не повторилась история Lehman Brothers.

Теперь банкам приходится создавать новые структуры, которые позволят сохранить наиболее важные подразделения, даже если головные компании подадут заявление о банкротстве. Цель – избежать хаоса на рынке, который может навредить экономике.

Это стало известно после того, как на прошлой неделе были опубликованы завещания крупнейших банков. Некоторые из них содержат важное структурное изменение – создание холдинговой компании, прослойки между материнской организацией, акции которой торгуются на бирже, и дочерними подразделениями. В новой компании будут размещены ресурсы для поддержки банковских, коммерческих и брокерских операций во время кризиса. Это защитит кредиторов и контрагентов подразделений, что, по идее, поможет избежать тех последствий, что спровоцировало в 2008 г. банкротство Lehman Brothers.

JPMorgan Chase заявил, что создал такую компанию, а Bank of America использует для этого уже существующее подразделение. У Citigroup похожие планы.

Новая компания станет своего рода банком в банке и будет использоваться для внутреннего спасения финансовой организации. Пойти на создание таких структур банки в апреле побудили Федеральная резервная система США (ФРС) и Федеральная корпорация страхования депозитов США (FDIC), говорят знакомые с ситуацией люди. Однако для тех, кто не связан с банковским сектором, эта идея осталась тогда почти незамеченной. ФРС и FDIC отказались от комментариев.

Однако такое изменение может не понравиться регуляторам из других стран, так как способно привести к тому, что банки будут хранить меньше капитала в своих иностранных подразделениях. Также может снизиться вероятность того, что в трудные времена банки будут поддерживать все свои международные операции. В результате неамериканские регуляторы могут потребовать от банков предоставлять дополнительную поддержку местным подразделениям. Это повторит подход властей США по отношению к зарубежным банкам.

«Лучшим и наиболее прозрачным выходом было бы международное соглашение регуляторов, – говорит Карен Петроу из консалтинговой фирмы Federal Financial Analytics. – Но такие попытки провалились. Регуляторы не могут договориться, и каждый хочет защитить интересы и финансовую систему своей страны».

Критики считают новый подход движением в неверном направлении. «Они пытаются бороться со трудностями, еще больше усложняя ситуацию», – утверждает директор Центра финансов, права и политики Бостонского университета Корнелиус Херли. Более того, он значительно отличается от изначальной идеи завещаний, появившейся после финансового кризиса. «Мы просто бросаемся от одной идеи к другой, создавая построенную кое-как систему финансового регулирования», – отмечает Петроу.

Регуляторы США будут изучать идею с холдинговой компанией. Они поддерживают ее, но критически оценивают возможность применения на практике, так как переводить капитал и средства между подразделениями в кризисное для банка время может быть сложно, а это несет дополнительные риски.

Перевели Алексей Невельский и Михаил Оверченко