С середины XIX века фунт никогда не стоил так дешево

Фунт стерлингов не стоил так дешево, как во вторник, с середины XIX в.

Индекс, отражающий отношение курса фунта к корзине валют основных торговых партнеров Великобритании, снижался во вторник до 73,38 пункта, минимума с 1975 г., пишут FT и WSJ со ссылкой на данные Банка Англии. Предыдущие минимумы были во время финансового кризиса 2008 г. (73,5 пункта) и в 1993 г., когда Великобритания покинула механизм обменных курсов (73,6). Великобритания рассчитывает этот индекс с начала 90-х гг., до этого она пользовалась данными МВФ (с 1975 г.) и историческими данными. С их учетом эффективный курс фунта никогда не был таким низким начиная с 1848 г. (см. график).

После Второй мировой войны фунт пережил две девальвации: в 1949 г. правительство понизило его курс с $4,03 до $2,8, в 1967 г. – с $2,8 до $2,4. Между тем валюты европейских торговых партнеров Великобритании, в первую очередь Германии, дорожали. До 1960 г. за фунт давали более 10 немецких марок, к 1990 г. – менее трех. Евро, пришедший на смену марке и другим европейским валютам, дешевле фунта.

С 23 июня, когда Великобритания проголосовала за выход из ЕС, фунт подешевел к корзине валют на 15%. Его падение ускорилось после выступления Мэй, заявившей, что контроль над иммиграцией она считает важнее доступа страны к европейскому рынку.

Вчера фунт получил передышку: к 19.30 мск он подорожал до $1,2221 (+0,81%) и 1,1083 евро (+1,06%). Ростом он тоже обязан премьеру: Мэй согласилась с требованием оппозиции провести в парламенте «полноценные и прозрачные» дебаты о Brexit, но отказалась сказать, будет ли голосование по этому вопросу. Курс фунта достигал $1,2325 и 1,1152 евро.

«Если британское правительство предпримет дополнительные шаги, которые рынок расценит как заявление, что доступ к европейскому рынку – одна из его основных целей, то фунт может пробить $1,2685 и приблизиться к $1,345», – сказал FT стратег Morgan Stanley Ханс Редекер. С учетом того, насколько агрессивно рынок был готов играть против фунта, перспектива хотя бы обсуждения в парламенте отрицательной стороны «жесткого Brexit» привела к фиксации прибыли по этим позициям, сказал Bloomberg стратег Westpac Banking Corp. Шон Кэллоу.

«Курс фунта к доллару стремительно падает уже много недель, и хотя мы бы не стали говорить, что дно достигнуто, значительный отскок дал бы время подумать трейдерам, открывшим среднесрочные позиции на падение фунта», – отмечают аналитики 4Cast-RGE. На заявлении Мэй фунт может дорожать еще пару дней, полагает стратег UBP Кун Чоу.

Ситуация с Brexit очень динамична, предупреждает стратег Swissquote Петер Розенштрайх: «Мы еще увидим волатильность фунта».

Пессимистов на рынке тоже хватает. «Принципиально ничего не изменилось, и сегодняшнее ралли в течение 24 часов будет распродано, – отмечает стратег Macquarie Bank Гарет Берри. – Важно, что Мэй так и не согласилась провести в парламенте голосование о том, будет ли задействована 50-я статья». «Рынки пытаются нащупать равновесие и найти справедливую стоимость фунта, – говорит стратег Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ли Хардман. – Возможно, рынок придает слишком большое значение» обещанию Мэй провести дебаты, которые помогут избежать «жесткого Brexit», но «реальность такова, что этот взгляд чрезмерно оптимистичен».

HSBC прогнозирует $1,2 за фунт к концу 2016 г. и $1,1 – к концу 2017 г. Morgan Stanley ожидает к концу года $1,2 за фунт, JPMorgan – $1,21, Credit Suisse – $1,16 через год.