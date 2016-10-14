АСВ может перейти под контроль ЦБ

Это один из вариантов изменений в механизме санации банков, есть и другие предложения

В одном из вариантов новой модели финансового оздоровления Центробанк может стать куратором Агентства по страхованию вкладов (АСВ), заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом она подчеркнула, что обсуждаются разные варианты, в том числе и этот.

О том, что ЦБ намерен кардинально изменить существующий механизм санации, Набиуллина объявила в июле этого года. Регулятор подготовил законопроект, который предполагает отстранение АСВ от финансового оздоровления банков и переход этого процесса полностью в ведение ЦБ. Документ предполагает, что ЦБ создаст фонд санаций и управляющую компанию (УК), которая, получив акции санируемых банков, будет создавать паевые инвестиционные фонды и продавать их паи ЦБ. Завершив финансовое оздоровление, фонд будет продавать банки, причем не обязательно с прибылью.

Предложенная ЦБ концепция – причина разногласий между чиновниками и ЦБ. Минфин, Минэкономразвития и АСВ отмечали, что в законопроекте не предусмотрен внешний контроль за деятельностью фонда, рассказывали «Ведомостям» участники обсуждения. АСВ в своем отзыве на законопроект отмечало, что возникает конфликт интересов – нарушается принцип независимости при принятии решения о санации банка. ЦБ будет в одном лице совмещать функции регулятора, органа банковского надзора и санатора, что не соответствует мировой практике, настаивала госкорпорация.

Из-за продолжающихся споров решения до сих пор нет, сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник. На этой неделе было дважды запланировано совещание по приоритетным законопроектам у первого вице-премьера Игоря Шувалова, но оба раза встреча переносилась, сообщил собеседник «Ведомостей» и подтвердил человек, близкий к набсовету АСВ. Пока она перенесена на вторник, 18 октября, указывает один из них. По его словам, ожидается, что на ней участники обсудят и проект ЦБ по фонду санаций.

Алексей Симановский советник председателя Банка России Фонд [оздоровления банков] – это некий денежный мешок. Предложение Банка России состояло в том, что эти функции [санации банков] передаются ЦБ. Как он конкретно реализует эту функцию – это вопрос, находящийся в стадии обсуждения.

Есть разные варианты того, как можно установить контроль ЦБ над санацией банков. Первый – это вариант, который обсуждался изначально: с нуля создать фонд санации банков и управляющую компанию, которые будут под контролем ЦБ, напоминает федеральный чиновник, замечая, что шансы на реализацию этого сценария невелики, поскольку в таком виде это не нравится правительству. Второй вариант – управляющей компанией станет АСВ и будет действовать от имени фонда ЦБ и исполнять его поручения, продолжает он. Третий вариант – ничего не менять и УК не создавать, а сделать так, чтобы АСВ в каком-то виде перешло под контроль ЦБ, а правительству оставили бы кураторство над наблюдательным советом агентства: говорит собеседник «Ведомостей»: «Или же большинство в совете будет у ЦБ, но правительство по-прежнему продолжит контролировать АСВ». Сейчас из 13 членов наблюдательного совета семеро – из правительства, по квоте ЦБ может провести туда лишь пятерых, еще один – это гендиректор АСВ.

Другой федеральный чиновник подтвердил «Ведомостям», что все эти варианты действительно обсуждаются: «Пока решения никакого нет, идут рабочие дискуссии».

Поскольку законопроект планировалось вносить в осеннюю сессию Госдумы, в ближайшее время какое-то решение должно быть выработано, полагает один из собеседников «Ведомостей». Очевидно, что суть идеи – прекратить практику, когда финансовым оздоровлением занимаются частные банки, – будет реализована. Вопрос в том, кто станет УК фонда и у кого будет возможность курировать ее работу, заключает федеральный чиновник. Об этом же заявила в четверг Набиуллина: «Это будет акционерная форма санирования, а не выдача кредитов санаторам, отобранным по конкурсу. Вопрос в том, кто будет выполнять функцию УК, этот вопрос обсуждается».

Исходя из этих вариантов, так или иначе основные моменты, касающиеся санации, переходят в ведение ЦБ, вопрос – в какой форме, говорит Олег Вьюгин, председатель совета директоров «МДМ банка», бывший первый зампред ЦБ. Вариант с «переподчинением» АСВ выглядит наиболее простым с технической и юридической точек зрения, полагает он, кроме того, он позволит ЦБ глубоко вникнуть в деятельность агентства и точно так же повысить эффективность санаций: «На первом этапе я бы подчинил АСВ Центробанку и принял бы решение, как эта структура должна управляться». Однако вариант, когда создается УК, также является рабочим, хотя и более сложным, заключает он.

Представители секретариата Шувалова, ЦБ и АСВ на вопросы отвечать не стали. Минэкономразвития новый вариант законопроекта еще не получал, уточнили в его пресс-службе.