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Статья опубликована в № 4182 от 14.10.2016 под заголовком: Защищайся или плати

Кибербезопасность стоит капитала

Центробанк попросит системно значимые и уязвимые банки увеличить капитал
Кибербезопасность стремительно дорожает. Центробанк попросит банки, чья система управления рисками окажется недостаточно хороша, увеличить капитал
Кибербезопасность стремительно дорожает. Центробанк попросит банки, чья система управления рисками окажется недостаточно хороша, увеличить капитал
Е. Разумный / Ведомости

Если банк не считает правильным и важным для себя заниматься регулированием операционного риска, частью которого являются риски информационной безопасности, то банк должен за это платить», – предупредил замначальника главного управления информационной безопасности и защиты информации Центробанка Артем Сычев. Либо банк занимается безопасностью, либо на величину существующего риска создает резервы или увеличивает капитал, пояснил он. Добавив, что это соответствует подходу Базельского комитета, а вопрос прорабатывается с надзорным блоком ЦБ. Таким образом, для банкиров повышение уровня безопасности обретает конкретную цену.

«В рамках «Базеля II» у регуляторов есть право при фиксации недостатков управления рисками потребовать большую достаточность капитала», – подтвердил зампред ЦБ Василий Поздышев. Что касается создания резервов, это более сложный вопрос, потому что резервы можно создавать только на идентифицированные риски, рассказал он: «Мы не практикуем подход «создайте несколько миллиардов резервов вообще», я сам не сторонник создания общих резервов, их можно требовать только на каждый конкретный актив или если высока вероятность, что риск реализуется, например, в случае подачи иска к банку».

А подход, связанный с надбавкой на капитал, уже включен во второй компонент «Базеля II», указал Поздышев, для системно значимых банков это начнет действовать с 1 января 2017 г., для остальных ­– с 2018 г. Надбавку на капитал Поздышев считает более простым решением вопроса, чем создание резервов.

Полмиллиарда в неделю

Мошенники пытаются вывести 450–500 млн руб. в неделю, уточнил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Риски, связанные с информбезопасностью, существенные – несколько банкиров рассказывали «Ведомостям», что были случаи, когда банк в результате атаки утрачивал капитал.

Профессионализм киберпреступников растет, пропорционально с ним растут внутренние IT-структуры банков и внешние вендоры придумывают все новые программы, замечает член совета директоров Бинбанка Кирилл Любенцов. «Естественно, требования мы будем выполнять, – подчеркивает он – Но, я считаю, сейчас не то время, чтобы давить банки дополнительной нагрузкой на капитал, да еще и по IT-безопасности». Будет это сделано через резервы или через расчет дополнительной нагрузки на капитал, не принципиально – капитал в любом случае будет уменьшен, добавляет Любенцов. Представитель «Юникредит банка» говорит, что там предпочли бы надбавку.

Однако опрошенные банки отказались оценивать собственные траты в связи с надбавкой. Представители ВТБ и Газпромбанка не стали это комментировать.

Для борьбы с мошенничеством Центробанк планирует законодательно обязать все банки проводить антифрод-мониторинг транзакций, рассказал Сычев. В конце 2015 г. банки стали внедрять инновационные сервисы, мошенники их изучили и начали использовать для хищения средств, указывает он, итог – в январе – августе 2016 г. количество несанкционированных операций по переводу средств физлиц составило более 1,6 млрд руб., из них в III квартале – лишь 400 млн руб.

По его данным, у юридических (включая банки) и физических лиц мошенники с начала года пытались похитить 5 млрд руб., из них украдено 2,7 млрд руб. Центр информационной безопасности ФСБ оценивал ущерб банков от заражения вредоносным программным обеспечением автоматизированных рабочих мест в 10 млрд руб. ЦБ ждет всплеска атак на банки к концу года.

Состояние информационной безопасности банков – это переменная, поскольку постоянно появляются новые схемы, говорит руководитель направления противодействия мошенничеству компании SAS по России и СНГ Дмитрий Коновалов.

По его словам, хакеры теперь готовы вкладывать время и ресурсы в подготовку серьезной атаки, которая в результате принесет большую наживу, и мелкое воровство у физлиц уже не так интересно. Масштаб проблемы киберугроз достиг такого уровня, что предлагаются новые, более явные шаги для перехода к конкретным действиям по управлению рисками, резюмирует он.

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