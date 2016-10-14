Банкам пообещали доступ к данным ПФР о доходах клиентов

В конце года российские банки получат возможность самостоятельно запрашивать сведения о лицевых счетах клиентов в Пенсионном фонде России для подтверждения их доходов. Как передает «Интерфакс», об этом сообщил на форуме Finopolis-2016 замминистра связи Алексей Козырев. Он напомнил, что Минкомсвязи, ПФР и участники рынка начали разработку технологии, по которой «банк сам сможет запросить, а человек может только подтвердить, что он согласен предоставить сведения». «Эта технология уже разработана, сейчас к ней для тестирования подключаются два банка. Мы думаем, что в ноябре это тестирование завершится», - сказал чиновник.

Ранее предполагалось, что будущий заемщик будет направлять в ПФР электронный запрос на получение выписки, содержащей сведения о доходах, а затем перешлет электронную копию документа в банк в качестве официального подтверждения доходов. «Мы предполагаем, что после того, как банк запросил сведения, человек должен получить электронное сообщение, зайти в личный кабинет на портале госуслуг и нажать кнопку "подтвердить запрос", - заявил замминистра связи. По его словам, то же можно сделать через sms. Технология будет доступна для широкого использования в конце ноября - начале декабря, добавил он.

С 1 января 2017 г. банки по закону смогут отправлять запросы в Бюро кредитных историй (БКИ) только с указанием СНИЛС (индивидуального лицевого счета) гражданина, обратившегося за кредитом. Кредитовать граждан без проверки их истории банки не хотят, значит, им придется требовать от будущих заемщиков предъявления не только паспорта, но и СНИЛС. Хотя такой счет есть у всех граждан России, многие не знают его номер и не носят с собой постоянно. В результате новое требование может плохо сказаться на потребительском кредитовании, опасаются банкиры. Если банки будут получать данные о СНИЛС от ПФР, а не от клиента, это значительно упростит им работу с заемщиками, говорил «Ведомостям» начальник управления потребительского кредитования департамента розничного бизнеса «ВТБ 24» Дмитрий Поляков. Банки и ЦБ уговаривали Пенсионный фонд дать банкам возможность запрашивать эту информацию. Как писал «Коммерсантъ» в сентябре, Национальный совет финансового рынка разработал законопроект о переносе срока обязательного указания СНИЛС при запросе в БКИ на год и уже обратился в ЦБ с просьбой поддержать эту инициативу, такой же законопроект готовила и Ассоциация региональных банков России.

В самом начале октября ПФР сообщил, что не намерен напрямую предоставлять банкам информацию о состоянии индивидуального лицевого счета граждан. При этом предправления ПФР Антон Дроздов сказал, что переговоры с банками все же ведутся, чтобы они могли получать СНИЛС, но не выписку. «ЦБ предлагает, чтобы был какой-то орган, чтобы он взаимодействовал с кредитными организациями, агрегировал все эти запросы и направлял нам. Этот вопрос пока обсуждается», – рассказал он на форуме «Сочи-2016». Он также отметил, что фонд исходит из того, что эта информация является персональной по закону и принадлежит гражданину. «И если он кому-то разрешает ею воспользоваться, то это должно быть осуществлено под строгим контролем и ровно такое количество раз, какое гражданин разрешил воспользоваться», – заключил Дроздов (цитаты по «Прайму»).