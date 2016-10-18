Группа Олега Тинькова заработает 9–10 млрд рублей в 2016 году

TCS Group по итогам этого года заработает 9–10 млрд руб., а в следующие три года будет увеличивать прибыль на 20–40%, пообещал ее основатель Олег Тиньков

В следующие три года она будет увеличивать прибыль на 20–40%

TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») обновила прогнозы по прибыли на этот год. Ранее группа рассчитывала заработать 7–8 млрд руб. по итогам 2016 г., но теперь полагает, что сможет получить 9–10 млрд руб., следует из ее презентации по стратегии. При этом в течение следующих трех лет группа будет увеличивать прибыль на 20–40% ежегодно. Новый бизнес, не связанный с кредитными картами, в 2019 г. принесет TCS Group 30% чистой прибыли, или 6–10 млрд руб. Такая диверсификация защитит доходы от волатильности, полагает компания.

«Тинькофф банк» может увеличить рыночную долю и за счет того, что традиционные розничные монолайнеры (например, «Русский стандарт», сильно пострадавший в кризис) снизили свою активность, размышляет аналитик ИК «Атон» Михаил Ганелин. Кроме того, группа будет расти за счет новых источников дохода – «финансового супермаркета» (площадка для продажи продуктов других банков), страхования, открытия текущих счетов, обслуживания корпоративных клиентов, полагает он, пока эти направления существенной доли в портфеле банка не имеют. «Например, сейчас у «Тинькофф банка» почти нет комиссионного дохода», – говорит Ганелин, замечая, что IT-инфраструктура TCS Group позволяет быстро запускать и масштабировать новые продукты.

Группа вполне сможет заработать 9–10 млрд руб. по итогам этого года, считает аналитик Fitch Дмитрий Васильев: «В первом полугодии она уже заработала 4,4 млрд руб. Мы ожидаем, что второе полугодие будет как минимум не менее прибыльным». С ростом бизнеса все немного сложнее, замечает он, поскольку рынок необеспеченного потребительского кредитования будет расти медленнее, чем 20% в год. Пока что у «Тинькофф банка» относительно небольшой портфель, говорит Васильев, какое-то время это позволит наращивать его быстрее рынка.

Лимиты не растут В течение 2016 г. DTI (соотношение выплат по кредиту к доходу за месяц) не растет и банк не видит увеличения долговой нагрузки на клиентов, уверяет представитель «Тинькофф банка»: «При этом мы по-прежнему придерживаемся политики низких кредитных лимитов (средний – 40 000 руб.), что позволяет удерживать DTI на стабильном уровне».

«Цель банка действительно амбициозна, и достичь ее будет нелегко», – пишут аналитики «ВТБ капитала». Хотя их прогноз близок к максимальным ожиданиям банка (9,8 млрд руб. прибыли в 2016 г.), планы группы увеличивать результаты на 20–40% ежегодно кажутся аналитикам излишне оптимистичными – «банк страдает от падения доходов от кредитования».

Группа установила широкий диапазон: на 20% TCS Group легко увеличит прибыль, а вот планы по ее росту на 40% выглядят агрессивно, говорит Ганелин, замечая, что многое будет зависеть от состояния рынка. Долговая нагрузка населения за последний год сократилась, указывает он: «Сейчас мы уже наблюдаем постепенное возобновление роста потребкредитования».

Доля расходов населения на оплату кредитов выросла, подтверждает начальник управления маркетинговой стратегии и исследований «ВТБ 24» Дмитрий Лепетиков: «Мы это связываем с тем, что люди стали воспринимать экономическую ситуацию в стране как стабильную и начали активнее брать кредиты, как следствие – увеличивается их долговая нагрузка».

GDR TCS Group на Лондонской бирже с начала года подорожали более чем вдвое – c $3,05 до $7,65. «При тех целях, которые ставит перед собой менеджмент компании, ее акции должны продолжить свой рост», – полагает Ганелин.