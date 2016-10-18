Банки США хорошо заработали на торговле бондами в III квартале

За хорошие результаты банки США в том числе должны благодарить своих европейских конкурентов, которые уходят из этого бизнеса

В III квартале Citigroup на торговле облигациями заработал $3,47 млрд (+35% к прошлому году), JPMorgan – $4,33 млрд (+48%), Bank of America (BofA) – $2,77 млрд (+39%). У Wells Fargo трейдинговый бизнес небольшой, но в III квартале «картина была похожа на происходившее в JPMorgan», рассказал Bloomberg финансовый директор банка Джон Шрусберри. От Goldman Sachs и Morgan Stanley, которые будут отчитываться за квартал во вторник и среду, аналитики тоже ждут хороших новостей (см. график).

Эти результаты контрастируют с положением последних семи лет, когда глобальные доходы банков от торговли инструментами с фиксированной доходностью неуклонно снижались. В 2015 г. они составили $70 млрд, или половину от уровня 2009 г. (данные Coalition).

За хорошие результаты банки США в том числе должны благодарить своих европейских конкурентов, которые уходят из этого бизнеса. «Отчасти это связано с тем, что происходит в Deutsche Bank, но в большей степени – с тем, что многие европейские банки несколько сократили торговлю инструментами, привязанными к ставкам, и валютами», – отмечает финансовый директор Citi Джон Гершпах. BofA тоже нарастил долю за счет конкурентов, признает его финансовый директор Пол Донофрио: «Доля рынка увеличилась за счет нескольких регионов и за счет нескольких конкурентов». По данным Bloomberg, доля пяти крупных банков США в глобальной торговле облигациями выросла с 66% в 2011 г. до 71% в 2015 г.

По словам Гершпаха, росту трейдинговых доходов также способствовал Brexit, из-за которого увеличилась активность корпоративных клиентов Citi, и центробанки, в первую очередь неопределенность ситуации с дальнейшим повышением ставки ФРС. «Особенно приятно с ФРС было то, что в зависимости от того, кто у них выступал, мы слышали совершенно разные точки зрения, в какую сторону будут двигаться ставки», – отмечает он.

JPMorgan заработал благодаря клиентам, выходившим из инвестиций, которые они делали в преддверии британского референдума о выходе из ЕС, и перекладывавшимся в другие инструменты, когда стали известны его результаты, рассказала финансовый директор банка Мэриан Лейк. «В этой ситуации мы жали на все рычаги, – сказала она Bloomberg, – на рынке было несколько факторов [позволяющих заработать], это не только Brexit, но также действия центробанков, реформа фондов денежного рынка, и были хорошие условия, чтобы монетизировать [денежные] потоки и действия клиентов».

Трейдинг – единственный бизнес у банков, который хорошо рос в III квартале, сказал WSJ аналитик Autonomous Research Брайан Фоуран. По его словам, беспокойство по поводу розничного бизнеса банков США лишь увеличивается. Только BofA смог увеличить чистую прибыль – до $4,96 млрд (+7,4%), у остальных прибыль снизилась к прошлому году, даже несмотря на значительный рост доходов от трейдинга. JPMorgan заработал $6,29 млрд (против $6,8 млрд годом ранее), Citi – $3,84 млрд (против $4,29 млрд), Wells Fargo – $5,64 млрд (против $5,8 млрд).

Вероятность того, что в IV квартале банкам США удастся снова хорошо заработать на трейдинге, невелика. «В IV квартале из-за сезонного фактора активность традиционно низка, и нет причин ожидать, что в этом году будет по-другому», – отмечает Лейк. «Это не назовешь неистовствующим «бычьим» рынком, – говорит Гершпах, – а в декабре обычно немного сделок в трейдинге, и нет признаков, что это будет меняться» (цитаты по Bloomberg).

Но в долгосрочной перспективе тренды, на которых росли трейдинговые доходы в III квартале, никуда не денутся. Deutsche, от которого минюст США требует за предкризисные нарушения $14 млрд, может по мировому соглашению сократить свою долю на инвестбанковском рынке США, сообщили немецкие СМИ. По данным Dealogic, сейчас она составляет 4,2% по сравнению с 11,2% у JPMorgan, 9,8% у Goldman и 9,3% у BofA.

Аналитики говорят, что ФРС уже в декабре может вернуться к повышению ставок, а это значит, что волатильность, на которой любят зарабатывать трейдеры, вернется на рынок. Ее рынку обеспечит и Brexit, поскольку Великобритания обещает начать процедуру выхода из ЕС в марте 2017 г.