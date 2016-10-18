Банки в 2016 году заработают гораздо больше, чем ожидает ЦБ
- Дарья Борисяк,
- Анна Еремина
- / Ведомости
За девять месяцев 2016 г. российские банки заработали 635 млрд руб. прибыли, следует из статистики Центробанка, опубликованной в понедельник. Это в 5 раз больше прибыли за аналогичный период прошлого года (127 млрд руб.). В сентябре банки получили 103 млрд руб., в этом году больше было только в июне, когда прибыль кредитных организаций составила 125 млрд руб. (см. график).
Большую часть прибыли сектора по-прежнему зарабатывает Сбербанк: его чистая прибыль за девять месяцев составила 376,7 млрд руб. За 2016 г. госбанк может заработать около 500 млрд руб. – это следует из ожиданий чиновников, рассчитывающих получить дивиденды по акциям госбанка на 50 млрд руб.
Очевидно, что по итогам года банки заработают больше, чем ожидал ЦБ. В начале сентября регулятор обновил свой прогноз: прибыль сектора может превысить 700 млрд руб., говорил тогда зампред ЦБ Михаил Сухов (17 октября он закончил свою работу в Банке России). Прежний прогноз регулятора был 500 млрд руб., но за восемь месяцев банки получили уже больше – 532 млрд руб.
При этом активы банковского сектора за девять месяцев номинально снизились на 4%, а с учетом эффекта от валютной переоценки незначительно прибавили – 0,4%. Кредитный портфель банков сократился на 5% (в реальном выражении – на 1,3%). Это произошло за счет падения кредитования предприятий на 6,8% (-2%), а вот кредитование населения с начала года выросло на 0,4% (0,7%), следует из данных ЦБ.
Основной источник прибыли для банковского сектора – это рост процентной маржи за счет снижения стоимости фондирования, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. По его словам, уже есть банки с профицитом ликвидности, которые размещают средств в ЦБ больше, чем привлекают от него: «Профицит ликвидности приводит к тому, что стоимость фондирования продолжает падать, и это происходит быстрее, чем падает доходность активов, что и позволяет банкам зарабатывать». Первый депозитный аукцион после перерыва в 1,5 года ЦБ провел в августе, объяснив это прогнозируемым притоком бюджетных средств в сектор. С тех пор регулятор провел уже семь депозитных аукционов на недельный срок.
«В 2015 г. банки увеличивали кредитный портфель за счет кредитования корпоративных клиентов, которые не могли занимать за рубежом из-за введенных санкций. Эти ссуды банки фондировали короткими деньгами, привлеченными от ЦБ. Сейчас же банки снизили зависимость от средств регулятора, а кроме того, и стоимость фондирования в целом снизилась. При этом ставки по части кредитов остались на уровне 2015 г.», – говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, все это позитивно сказывается на марже, однако это история только 2016 г. и в дальнейшем она будет снижаться.
Второй фактор прибыльности банков – это более низкие отчисления в резервы, указывает Порывай. За девять месяцев 2015 г. банки направили в резервы 961 млрд руб., а за январь – сентябрь этого года – 358 млрд руб. «Кредитный риск стабилизируется, поэтому банки не создают столько провизий, сколько в прошлом году», – говорит Порывай.
Порывай ожидает, что по итогам 2016 г. прибыль банков может превысить 850 млрд руб.
Сбербанк в начале сентября прогнозировал прибыль сектора в размере около 800 млрд руб. «Наш прогноз был 700–800 млрд руб. Я думаю, 800 млрд руб. должно быть, триллион – не уверен, маловероятно», – заявил тогда президент госбанка Герман Греф (цитата по «РИА Новости»).
Представитель ЦБ на вопросы «Ведомостей» вчера не ответил.