Банки в 2016 году заработают гораздо больше, чем ожидает ЦБ

Регулятор рассчитывал, что по итогам года они получат 700 млрд рублей, но за девять месяцев банки уже заработали 653 млрд руб.

За девять месяцев 2016 г. российские банки заработали 635 млрд руб. прибыли, следует из статистики Центробанка, опубликованной в понедельник. Это в 5 раз больше прибыли за аналогичный период прошлого года (127 млрд руб.). В сентябре банки получили 103 млрд руб., в этом году больше было только в июне, когда прибыль кредитных организаций составила 125 млрд руб. (см. график).

Большую часть прибыли сектора по-прежнему зарабатывает Сбербанк: его чистая прибыль за девять месяцев составила 376,7 млрд руб. За 2016 г. госбанк может заработать около 500 млрд руб. – это следует из ожиданий чиновников, рассчитывающих получить дивиденды по акциям госбанка на 50 млрд руб.

Очевидно, что по итогам года банки заработают больше, чем ожидал ЦБ. В начале сентября регулятор обновил свой прогноз: прибыль сектора может превысить 700 млрд руб., говорил тогда зампред ЦБ Михаил Сухов (17 октября он закончил свою работу в Банке России). Прежний прогноз регулятора был 500 млрд руб., но за восемь месяцев банки получили уже больше – 532 млрд руб.

При этом активы банковского сектора за девять месяцев номинально снизились на 4%, а с учетом эффекта от валютной переоценки незначительно прибавили – 0,4%. Кредитный портфель банков сократился на 5% (в реальном выражении – на 1,3%). Это произошло за счет падения кредитования предприятий на 6,8% (-2%), а вот кредитование населения с начала года выросло на 0,4% (0,7%), следует из данных ЦБ.

Основной источник прибыли для банковского сектора – это рост процентной маржи за счет снижения стоимости фондирования, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. По его словам, уже есть банки с профицитом ликвидности, которые размещают средств в ЦБ больше, чем привлекают от него: «Профицит ликвидности приводит к тому, что стоимость фондирования продолжает падать, и это происходит быстрее, чем падает доходность активов, что и позволяет банкам зарабатывать». Первый депозитный аукцион после перерыва в 1,5 года ЦБ провел в августе, объяснив это прогнозируемым притоком бюджетных средств в сектор. С тех пор регулятор провел уже семь депозитных аукционов на недельный срок.

«В 2015 г. банки увеличивали кредитный портфель за счет кредитования корпоративных клиентов, которые не могли занимать за рубежом из-за введенных санкций. Эти ссуды банки фондировали короткими деньгами, привлеченными от ЦБ. Сейчас же банки снизили зависимость от средств регулятора, а кроме того, и стоимость фондирования в целом снизилась. При этом ставки по части кредитов остались на уровне 2015 г.», – говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, все это позитивно сказывается на марже, однако это история только 2016 г. и в дальнейшем она будет снижаться.

Второй фактор прибыльности банков – это более низкие отчисления в резервы, указывает Порывай. За девять месяцев 2015 г. банки направили в резервы 961 млрд руб., а за январь – сентябрь этого года – 358 млрд руб. «Кредитный риск стабилизируется, поэтому банки не создают столько провизий, сколько в прошлом году», – говорит Порывай.

Порывай ожидает, что по итогам 2016 г. прибыль банков может превысить 850 млрд руб.

Сбербанк в начале сентября прогнозировал прибыль сектора в размере около 800 млрд руб. «Наш прогноз был 700–800 млрд руб. Я думаю, 800 млрд руб. должно быть, триллион – не уверен, маловероятно», – заявил тогда президент госбанка Герман Греф (цитата по «РИА Новости»).

Представитель ЦБ на вопросы «Ведомостей» вчера не ответил.