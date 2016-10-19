Великобритания отучает инвестбанки от дурных привычек

Британское управление финансовых услуг FCA готовит для инвестбанков новые правила, которые в том числе запретят им включать в контракт с клиентом, для которого они, например, организуют синдицированный кредит, требование воспользоваться их услугами в будущем – скажем, при организации IPO. Об этом говорится в отчете FCA о рынке инвестиционного и корпоративного банкинга, опубликованном на его сайте.

«Универсальная банковская модель прекрасно работает для широкого круга участников, – отмечает начальник отдела стратегии и конкуренции FCA Крис Вулард, – но такие области, как использование ограничительных оговорок в контрактах, [излишнее] доверие к таблицам рейтингов [инвестбанков] и распределение акций на IPO, не всегда работают так, как могли бы». По его словам, FCA хочет, чтобы инвестбанки «конкурировали друг с другом на основе своих заслуг, а не на основе ограничений для клиентов по будущим сделкам, не на основе вводящих в заблуждение таблиц с рэнкингами конкурентов и конфликта интересов».

По данным FCA, инвестбанки иногда осознанно берутся за консультирование по сделкам, которые принесут им убытки, чтобы получить более высокое место в рейтингах. Затем они представляют эти рейтинги клиентам так, чтобы показать себя, преувеличивая свои достоинства, констатирует FCA: «В результате ненадежные рэнкинги в лучшем случае клиентами игнорируются, а в худшем заставляют делать неверный выбор». Регулятор уже обратился с просьбой к составителям рэнкингов пересмотреть их критерии, чтобы у банков не было стимула браться за невыгодные сделки, говорится в отчете.

У участников рынка отношение к рэнкингам противоречивое. «Клиенты, с которыми я говорю, сильнее заинтересованы в конкретном опыте организации сделок нашим банком и нашей командой, чем какими-то рэнкингами», – сказал FT начальник отдела глобального рынка акционерного капитала Bank of America Merrill Lynch Крейг Коубен. «Полагаю, что большинство инвестбанков тихо выдохнут, если регуляторы запретят сделки, которые нужны только для высокого места в рэнкингах», – отмечает партнер юридической фирмы Clifford Chance Саймон Глисон.

Но выводы FCA все же не оправдали худшие предположения рынка. В 2015 г., когда регулятор начинал исследование, у участников рынка были опасения, что FCA, недавно получившее антимонопольные полномочия, будет добиваться запрета универсальной банковской модели. Тем более что на британском первичном рынке ценных бумаг доминируют инвестбанки США, включая JPMorgan, Morgan Stanley и Bank of America Merrill Lynch. «Великобритания – глобальный центр инвестбанкинга, этот сектор играет важнейшую роль в экономике страны, помогая компаниям привлекать капитал для инвестиций, экспансии и финансирования операционной деятельности», – заявлял тогда Вулард, подчеркивая, что необходимо разрешить вопросы «потенциальных конфликтов интересов на этом рынке».

До конца года FCA должно опубликовать еще два отчета: по рынку IPO и рынку управления активами. В предварительном документе, опубликованном в апреле, FCA констатировало, что на британском рынке IPO (размер – $17 млрд) много конфликтов интересов, а инвесторы получают асимметричную информацию. Тогда же FCA сообщило, что может изменить правила раскрытия информации о компаниях, готовящихся к IPO, чтобы у инвесторов как можно раньше был больший доступ к информации для принятия решения. У регулятора были вопросы к сложившейся практике, запрещающей аналитикам публиковать отчеты по компании последние две недели перед IPO, если банк, в котором они работают, помогает с организацией размещения. По словам Коубена, «если будут внесены изменения в период молчания, этому обрадуются и инвесторы, и эмитенты».