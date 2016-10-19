Профучастники
Статья опубликована в № 4185 от 19.10.2016 под заголовком: Инвесторам подставят плечо

Инвесторам с суммой счета до 400 000 рублей разрешат торговать с плечом

Но для этого им придется сдавать экзамены
ЦБ может разрешить неквалифицированным инвесторам торговать на всех рынках без помощи инвестиционного консультанта, но для этого им придется сдавать экзамены
ЦБ может разрешить неквалифицированным инвесторам торговать на всех рынках без помощи инвестиционного консультанта, но для этого им придется сдавать экзамены
А. Гордеев / Ведомости

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов встретился с представителями фондового рынка, чтобы обсудить предложенную регулятором концепцию защиты инвесторов, рассказали «Ведомостям» несколько участников встречи.

В основном их интересовало, изменит ли регулятор перечень операций, доступных неквалифицированным инвесторам, сумма брокерского счета которых не превышает 400 000 руб. В сентябре ЦБ предложил ограничить набор операций для неквалифицированных инвесторов в зависимости от вложенной ими суммы (см. график). Это вызвало немало нареканий у профучастников.

Однако после встречи президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев допустил, что регулятор может смягчить условия.

Список операций, доступных неквалифицированным инвесторам с суммой счета менее 400 000 руб., может быть расширен. Участники встречи сошлись на том, что открытые ПИФы, ETF и другие биржевые инструменты – кроме рисковых инструментов, признанных биржей или СРО, – должны быть доступны всем категориям инвесторов, говорит директор инвестиционного департамента ВТБ24 Сергей Лукьянов. «В ближайшее время вступает в силу новое регулирование по ПИФам, оно и так будет достаточно строгим, поэтому дополнительно ограничивать доступ к этому инструменту не имеет смысла», – напоминает он. Доступ неквалифицированных инвесторов к открытым ПИФам «полностью соответствует международной практике», добавляет гендиректор УК «Альфа-капитал» Ирина Кривошеева.

Расширение операций для инвесторов с суммой счета более 400 000 руб., по словам участников, практически не обсуждалось: принципиальным является именно нижний, самый многочисленный пласт инвесторов.

По словам Лукьянова, участники встречи также обсуждали возможность торговли с минимальным плечом для неквалифицированных инвесторов. «Хотя бы первое плечо (1 к 1) предоставить неквалифицированному инвестору на короткую продажу или длинную нам кажется возможным, и создается впечатление, что регулятор нас услышал и мы об этом договорились», – уточняет он. Инвестор может совершить сделку покупки акций без плеча, но если брокер позже спишет с него комиссию, то при отсутствии свободных денег и возможности предоставить плечо возникнут «лишние маржин-коллы и расстройства клиентов», рассуждает Лукьянов.

Неквалифицированные инвесторы могут получить доступ к инструментам срочного рынка и торговле с повышенным плечом (1 к 2 и более), если пройдут риск-профилирование, обучение, а главное – онлайн-тестирование, такая возможность обсуждалась на встрече, замечает Лукьянов. Организатор тестирования обсуждается, среди возможных вариантов – СРО и ЦБ. «Предлагалось даже фиксировать результаты экзамена в Бюро кредитных историй и сделать их временными – чтобы через несколько лет инвестор их подтверждал, если к этому времени он не станет квалифицированным в силу стажа, средств или других параметров», – вспоминает он. Стандарты обучения, по словам другого участника встречи, могут быть разработаны СРО или биржей.

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