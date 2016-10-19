Инвесторам с суммой счета до 400 000 рублей разрешат торговать с плечом

ЦБ может разрешить неквалифицированным инвесторам торговать на всех рынках без помощи инвестиционного консультанта, но для этого им придется сдавать экзамены

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов встретился с представителями фондового рынка, чтобы обсудить предложенную регулятором концепцию защиты инвесторов, рассказали «Ведомостям» несколько участников встречи.

В основном их интересовало, изменит ли регулятор перечень операций, доступных неквалифицированным инвесторам, сумма брокерского счета которых не превышает 400 000 руб. В сентябре ЦБ предложил ограничить набор операций для неквалифицированных инвесторов в зависимости от вложенной ими суммы (см. график). Это вызвало немало нареканий у профучастников.

Однако после встречи президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев допустил, что регулятор может смягчить условия.

Список операций, доступных неквалифицированным инвесторам с суммой счета менее 400 000 руб., может быть расширен. Участники встречи сошлись на том, что открытые ПИФы, ETF и другие биржевые инструменты – кроме рисковых инструментов, признанных биржей или СРО, – должны быть доступны всем категориям инвесторов, говорит директор инвестиционного департамента ВТБ24 Сергей Лукьянов. «В ближайшее время вступает в силу новое регулирование по ПИФам, оно и так будет достаточно строгим, поэтому дополнительно ограничивать доступ к этому инструменту не имеет смысла», – напоминает он. Доступ неквалифицированных инвесторов к открытым ПИФам «полностью соответствует международной практике», добавляет гендиректор УК «Альфа-капитал» Ирина Кривошеева.

Расширение операций для инвесторов с суммой счета более 400 000 руб., по словам участников, практически не обсуждалось: принципиальным является именно нижний, самый многочисленный пласт инвесторов.

По словам Лукьянова, участники встречи также обсуждали возможность торговли с минимальным плечом для неквалифицированных инвесторов. «Хотя бы первое плечо (1 к 1) предоставить неквалифицированному инвестору на короткую продажу или длинную нам кажется возможным, и создается впечатление, что регулятор нас услышал и мы об этом договорились», – уточняет он. Инвестор может совершить сделку покупки акций без плеча, но если брокер позже спишет с него комиссию, то при отсутствии свободных денег и возможности предоставить плечо возникнут «лишние маржин-коллы и расстройства клиентов», рассуждает Лукьянов.

Неквалифицированные инвесторы могут получить доступ к инструментам срочного рынка и торговле с повышенным плечом (1 к 2 и более), если пройдут риск-профилирование, обучение, а главное – онлайн-тестирование, такая возможность обсуждалась на встрече, замечает Лукьянов. Организатор тестирования обсуждается, среди возможных вариантов – СРО и ЦБ. «Предлагалось даже фиксировать результаты экзамена в Бюро кредитных историй и сделать их временными – чтобы через несколько лет инвестор их подтверждал, если к этому времени он не станет квалифицированным в силу стажа, средств или других параметров», – вспоминает он. Стандарты обучения, по словам другого участника встречи, могут быть разработаны СРО или биржей.