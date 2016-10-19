Подконтрольный РПЦ банк ограничил выдачу вкладов

При этом он выплатил купон по облигациям. Доходность некоторых его бондов перевалила за 100% годовых

Банк «Пересвет» во вторник сообщил о введении «временных ограничений на выдачу наличных денежных средств» из-за появления «недостоверной информации в СМИ», которая привела к «повышенному спросу на снятие денежных средств со счетов и срочных вкладов». «Пересвет» ограничил выдачу вкладов физлицам до 100 000 руб. или $1500, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на колл-центр банка. «Ведомостям» в колл-центре суть ограничений не уточнили, предложив приехать за деньгами в отделение.

На 30 июня «Пересвет» занимал 41-е место по активам в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА». На 1 октября физлица держали в нем 22,4 млрд руб., юрлица – около 85 млрд, следует из его отчетности. Лица, связанные с банком, хранят в нем около 17 млрд руб., говорилось в отчетности банка по МСФО за первое полугодие. Банк верит, что акционеры продолжат хранить там свои средства, «не стремясь получить кредиты», отмечалось в проспекте к июльскому размещению субординированных кредитных нот (LPN) на Ирландской фондовой бирже.

Более 49% акций банка принадлежит Русской православной церкви (РПЦ), 24% – у Торгово-промышленной палаты (ТПП, через «Экспоцентр»). «Уникальная структура акционеров позволяет банку быть гибким в принятии решений <...> и объясняет исключительную позицию на рынке – это не государственный и не частный банк, а скорее «квазисуверенное» лицо с определенной нишей клиентов и значительными конкурентными преимуществами», – отмечал банк в проспекте.

Представитель «Экспоцентра» заверил, что акционеры не выводили средства из банка. Сторонние вкладчики оказались не столь верными. Отток средств из «Пересвета» начался после сообщения телеканала «Дождь» в пятницу об исчезновении предправления и акционера банка Александра Швеца (ему принадлежит 12,7% акций). Пресс-служба банка заявила, что Швец, ставший акционером банка в июле, находится на лечении, а обязанности предправления временно исполняет вице-президент Павел Панасенко. RNS со ссылкой на сотрудника колл-центра банка сообщила, что Швец в реанимации.

30 сентября Fitch подтвердило рейтинг банка на уровне В+, указав, что кредиты на 12 млрд руб. (около половины капитала) являются особенно высокорискованными, поскольку выданы в основном структурам, не имеющим реальных активов, в то время как банк является их единственным кредитором. На 1 сентября «Пересвет» создал резервов на 6 млрд руб. под портфель на 132 млрд, следует из отчетности банка.

В ЦБ, РПЦ и «Пересвете» на запросы «Ведомостей» не ответили.

Основной источник фондирования для «Пересвета» – клиентские счета, которые преимущественно основаны на устойчивых взаимоотношениях с клиентами и являются высококонцентрированными, что делает ликвидность чувствительной к поведению небольшого числа крупных вкладчиков, писало Fitch в обзоре 30 сентября. По оценкам агентства, запас ликвидности у «Пересвета» был достаточно небольшим, на уровне 13% от всех обязательств на конец августа 2016 г.

Забеспокоились не только вкладчики «Пересвета», но и держатели его облигаций. Доходность бондов на 2 млрд руб. с погашением в июне 2017 г. во вторник поднималась выше 130% годовых, а котировки падали до 61% от номинала (см. график). По остальным выпускам доходность колебалась от 1,91 до 91% годовых. Всего у «Пересвета» в обращении облигаций на 37,6 млрд руб.

Распродажа облигаций банка связана с негативным новостным фоном вокруг него, однако есть вероятность, что рынок переоценивает масштаб проблем, рассуждает портфельный управляющий УК «Капитал» Дмитрий Постоленко. По его словам, оборот торгов на бирже во вторник был небольшим, это говорит о том, что по большей части облигации продавали держатели – физические лица, а основные инвесторы не спешат избавляться от бумаг, поэтому, скорее всего, котировки банка восстановятся в случае прояснения ситуации с местонахождением предправления банка.

Панические продажи облигаций «Пересвета» были в небольших объемах, подтверждает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. По его словам, ликвидность у банка есть, скорее всего, банк был не готов к такому быстрому развитию ситуации: никто не мог предположить, что сообщения об отсутствии топ-менеджера банка приведут к оттоку, и «Пересвету» пришлось ограничить выдачу вкладов. Вчера банк выплатил купонный доход по облигациям на 126 млн руб., указывает Монастыршин.