Платежные системы пытаются вернуть деньги клиентам из-за украинских санкций

В среду нацбанк Украины (НБУ) обязал банки и небанковские учреждения прекратить работу с российскими платежными системами из-за введенных во вторник санкций.

Речь идет о шести системах: Anelik, Blizko (система Связь-банка), «Колибри» (система Сбербанка), «Юнистрим», «Золотая корона» и «Лидер». Всего на конец июня в стране работало 35 платежных систем, 14 из них созданы нерезидентами.

Участники рынка рассказали, что уже в среду системам пришлось возвращать клиентам часть средств, которые были приняты, но не могли быть выданы на территории Украины. «Поступает очень много звонков в колл-центр», – говорит собеседник «Ведомостей», добавляя, что вернуть средства клиентам не так легко, некоторые могут прийти за ними и через месяц. «Деньги, прошедшие через нас, но не выплаченные клиентам в Украине, будут возвращены клиентам», – успокаивает представитель платежной системы «Лидер».

Сейчас платежные системы аннулируют принятые платежи, которые они не могут отправить на Украину, и уведомляют клиентов, что они могут забрать свои средства, рассказывает гендиректор платежной системы БЭСТ Зара Срапян (ее система работала на Украине через партнеров). По ее словам, таких переводов много и это большая нагрузка. Скорее всего, предполагает она, граждане просто перейдут на обслуживание в украинские платежные системы, но, возможно, российские игроки будут работать через партнеров.

Теперь единственным способом перевести деньги для граждан останутся американские системы – Western Union и MoneyGram, указывает представитель «Лидера».

Российские системы и так не были зарегистрированы в реестре НБУ, заявила в среду сотрудник НБУ Елена Махаева. После событий марта 2014 г. НБУ решил перерегистрировать системы по новым правилам, системы предоставили документы, однако НБУ не принимал решение о включении в реестр. В результате системы не могли регистрировать новые расчетные банки на Украине: например, отзыв лицензии у «РСБ 24», который был расчетным банком системы Сontact на Украине, лишил ее возможности напрямую работать в этой стране. Сейчас Сontact работает через партнеров. ЦБ не ответил на запрос «Ведомостей».

Представитель «Юнистрима» заявил, что в компании изучают ситуацию, в «Золотой короне» и «Колибри» от комментариев отказались, в Blizko и Anelik на запрос не ответили.