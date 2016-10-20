Компании с требованиями на 2,6 млрд рублей могут войти в реестр кредиторов Андрея Исаева

В рамках процедуры личного банкротства Андрея Исаева поданы заявления о включении в реестр требований кредиторов на 2,6 млрд руб., суд еще не рассмотрел их, следует из данных на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. В реестр сейчас включен только долг в 2,9 млн руб. перед ООО «Мойка 22», которое и инициировало банкротство. В июне суд ввел в отношении Исаева процедуру реструктуризации долгов. Исаев был акционером Балтийского банка, санатором которого в августе 2014 г. стал Альфа-банк.

Суд на прошлой неделе запретил проводить собрание кредиторов до рассмотрения всех заявленных требований. Ходатайство о запрете подали финансовый управляющий Исаева Олег Елисоветский и ПАО «Балтийский банк». Собрание кредиторов по инициативе ООО «Мойка 22» было назначено на 26 октября (см. врез).

Не собираться На собрании планировалось обсудить с управляющим финансирование процедуры банкротства, закон позволяет кредитору участвовать в нем, говорит представитель «Мойки 22». Собрание нарушило бы интересы других кредиторов, решил суд.

По данным сайта суда, ходатайства о включении в реестр подали АО «ПАН» (72,5 млн руб.), ПАО «Балтийский банк» (240 млн руб.), ООО «Фортис» (65,5 млн руб.), ООО «Конюшенная площадь» (29,8 млн руб.), ООО «Невский, 96» (129,6 млн руб.), ООО «Юнипак» (30,2 млн руб.), ООО «Русская торгово-финансовая компания» (РТФК, 1 млрд руб.), ООО «ТД «Экспортлестрейд» (1,6 млн руб.), МИ ФНС № 12 по Петербургу (16,7 млн руб.), ЗАО «Развитие недвижимости Р.Б.И.» (230 млн руб.). Основания возникновения требований вызывают много вопросов, сообщает пресс-служба Балтийского банка. По ее данным, требования Балтийского банка в совокупности составляют около 1 млрд руб. В базе УФССП в отношении Исаева есть пять исполнительных производств на общую сумму более 985 млн руб. на основе решений Приморского районного суда Петербурга в пользу банка.

Большинство новых кредиторов дружественны Исаеву. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Мойка 22» (владеет зданием отеля «Кемпински») было совладельцем Петербургского агентства недвижимости (ПАН), основанного Исаевым. О том, что Исаев контролирует ПАН, рассказывали представители агентства и бывший партнер Исаева по Балтийскому банку Олег Шигаев. Здание на наб. Мойки, 22, известно как актив Исаева, рассказывали ранее «Ведомостям» несколько девелоперов, но представитель «Мойки 22» отрицает связь компании с Исаевым.

В числе совладельцев РТФК – «Мойка 22», «Невский, 96», «Развитие недвижимости Р.Б.И», АО «ПАН». «Юнипак» – дочерняя компания ООО «Невский, 96», зарегистрированного на наб. Мойки, 24. «Мойка 22» приобретала помещения в соседнем с отелем здании. ООО «Конюшенная площадь» ранее возглавляла Марина Дробязко, она же – руководитель «Балтийского торгового дома», бывшего акционера Балтийского банка. В числе совладельцев ООО «Фортис» – ООО «Милка», зарегистрированное на наб. канала Грибоедова, 26 (здание Малого гостиного двора, его приобрела «Мойка 22»). Требования компаний, которые помимо Балтийского банка хотят попасть в реестр кредиторов Исаева, в конечном итоге могут превысить требования банка, говорит Елисоветский. «Но решать, кого включать в реестр, а кого нет, будет суд», – заключает он. Связаться с Исаевым не удалось.