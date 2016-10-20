«Будущее» оценило себя по максимуму

Финансовая группа начала сбор заявок, исходя из максимальных оценок

Инвестбанки открыли книгу заявок для размещения акций финансовой группы «Будущее», подконтрольной Борису Минцу.

Сбор заявок продлится до 27 октября.

Ценовой диапазон составляет 1060–1260 руб. за акцию, что соответствует оценке всей компании в 52,1–62,0 млрд руб.

Причем максимальная оценка даже выше, чем оценивал организатор размещения «ВТБ капитал», – она составляла 61,3 млрд руб. Минимальная – 35,1 млрд руб.

Акции прошли процедуру листинга на Московской бирже и включены в котировальный список второго уровня, сообщила группа. Акции второго уровня доступны не всем категориям инвесторов. Например, их не смогут напрямую покупать частные пенсионные фонды, а именно их ожидали увидеть участники рынка среди покупателей.

Объявление финальной цены, начало торгов акциями с торговым кодом FTRE на Московской бирже намечены на 28 октября.

О1 Group планирует распространить на себя мораторий на продажу акций в течение 180 дней после даты IPO.