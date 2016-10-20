ЦБ уличил «Живой офис» в манипулировании рынком

Статья опубликована в № 4187 от 21.10.2016 под заголовком: Офис для своих

ЦБ установил факты манипулирования рынком обыкновенных акций ОАО «Живой офис» на торгах ММВБ с 13 января 2014 г. по 6 января 2015 г., говорится в пресс-релизе регулятора. Поставщик канцелярских товаров «Живой офис» провел IPO в секторе «Рынок инноваций и инвестиций» Московской биржи в июле 2013 г. Он заработал 516 млн руб., продав 4 млн акций номиналом 1 руб. по 129 руб. Основными покупателями акций в ходе размещения стали компании, связанные с «Живым офисом», – ООО «Прибой», ООО «Модерн» и ООО «Вершина», сообщил ЦБ. Они приобрели акции на заемные средства, размещение акций, вопреки официальным заявлениям эмитента, не привело к реальному привлечению денежных средств, заявляет ЦБ. Манипулирование осуществляли сотрудники маркетмейкера ИК «Элтра», сделки привели к существенным отклонениям спроса, предложения, цены, объема торгов акциями «Живого офиса» и ввели в заблуждение третьих лиц. По данным ЦБ, лица, связанные с «Живым офисом», в 2014 г. являлись хотя бы одной стороной в 87% биржевых сделок с акциями, на них пришлось 56% от общего объема торгов. Кроме того, «Живой офис» и связанные с ним юридические и физические лица получили в банках кредиты под залог акций.

В числе андеррайтеров были также ЗАО «Финам», ИК «Доходъ», ЗАО «Алор инвест», ИК «Велес капитал», ОАО «РФК-банк», «КИТ финанс». Представители «Финама» и ИК «Доходъ» говорят, что не знали о манипулировании. Связаться с остальными не удалось.

24 года на рынке «Элтра» работает на рынке ценных бумаг с 1992 г., в 2001 г. получила бессрочные лицензии на дилерскую, брокерскую, депозитарную деятельность и на управление ценными бумагами. Выручка за 2015 г. – 793,5 млн руб., прибыль – 7 млн руб. Акционеры – Сергей Рощин (50%) и Иван Рябов (50%), «Элтра» владеет 9,9% Вологдабанка.

«Финам» работал с розничными инвесторами и собрал заявок на несколько десятков миллионов рублей, вспоминает предправления «Финама» Владислав Кочетков. На момент размещения компания выглядела очень неплохо, она росла, были серьезные обороты, понятная стратегия развития, потом все очень резко поменялось, говорит он. Через некоторое время после IPO стало совершенно не ясно, куда были инвестированы деньги, фактически они просто получили деньги и исчезли, замечает человек, участвовавший в размещении.

В январе – июне 2015 г. выручка «Живого офиса» составила 543,6 млн руб. при чистом убытке по МСФО почти в 38 млн руб. «Живой офис» планирует на внеочередном собрании 25 октября рассмотреть вопрос о своей ликвидации, его дочерняя структура ООО «Спенс» банкротится с мая 2015 г. Владельцами ОАО «Живой офис», по данным СПАРК на 31 декабря 2015 г., были его гендиректор Валерий Парфенов (32,19%), член совета директоров Александр Хомылев (29,14%), ООО «Галс» (6,9%), ООО «Спенс» (6,73%), операционный директор Александр Охочинский (3,24%).

Долг «Спенса» перед группой «Финам» – около 154 млн руб., говорит адвокат Максим Терешков. В качестве обеспечения были заложены акции, личное имущество Парфенова и Хомылева и товар, который числился на складе, но был распродан, добавил он.

Представитель ИК «Элтра» сказал, что в компании не понимают, с чем связано решение ЦБ, и намерены его обжаловать. Реакция ЦБ очень жесткая, обычно за манипулирование рынком выписывались штрафы, возбуждались административные дела, но лицензии не отзывали, отмечает один из участников размещения.

Цена акций «Живого офиса» вчера на закрытие ММВБ составляла 3,7 руб. Связаться с представителями «Живого офиса» не удалось.