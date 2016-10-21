Принадлежащий РПЦ банк испытывает проблемы с проведением платежей компаний

Статья опубликована в № 4187 от 21.10.2016 под заголовком: В «Пересвете» не различают лица

Банк «Пересвет», ограничивший 100 000 руб. выдачу вкладов, перестал проводить и платежи юридических лиц. Представитель компании – клиента «Пересвета» Игорь Зарипов заявлял в программе «Вести», что банк не проводит платежи с 14 октября, платятся только налоги.

А у компании «Аврора-проект» зависли платежи на 4 млн руб., которые поступили на социально значимый объект: компания занимается монтажом теплового пункта для школы на юго-западе Москвы и это катастрофа и для компании, и для репутации, рассказал ее директор Алексей Федоренко: «Моему бухгалтеру обещали провести платежи в среду вечером – так и не провели. В четверг также платежи не исполнены, и никаких прогнозов». По словам Федоренко, в отделении банка сотрудники не утруждают себя объяснениями и говорят, что платежи проводятся выборочно – по решению руководства банка. Ни с кем из руководства клиентам пообщаться не удалось.

По словам сотрудников «Пересвета», в банке идет проверка ЦБ. Федоренко более пяти раз звонил на горячую линию ЦБ, но никаких действенных мер ему не предложили – только направить жалобу.

После того как 30 сентября агентство Fitch в сообщении о подтверждении рейтинга «Пересвета» указало, что около 12 млрд руб. кредитов выданы компаниям без реальных активов, у регулятора появились вопросы к банку, рассказывали «Ведомостям» два контрагента банка. В пятницу, 14 октября, телеканал «Дождь» сообщил об исчезновении предправления банка Александра Швеца, пресс-служба позже рассказала, что он находится в больнице. Представители «Пересвета» и ЦБ на запрос не ответили.

40 млрд на счетах Средства до востребования на 1 октября 2016 г. составляли 18,1 млрд руб. на текущих счетах корпоративных клиентов и 22,4 млрд руб. на счетах физических лиц – это деньги, которые потенциально находятся в зоне риска, поскольку банк должен выдать их клиентам по первому требованию, говорит Васильев.

Возможные задержки платежей юридических лиц (если они действительно происходят) – это признак нехватки ликвидности, так же как и ограничения по досрочной выдаче средств с розничных вкладов, говорит аналитик Fitch Дмитрий Васильев. «Eсли ограничения на выдачу клиентских средств станут более жесткими или долговременными, то это может стать причиной для понижения рейтингов банка», – заключает Васильев.

Fitch поставил рейтинг банка на пересмотр с негативным прогнозом, днем позднее Standard & Poor’s понизило долгосрочный кредитный рейтинг «Пересвета» до ССС- (проблемы с выплатой обязательств) из-за ограничений, введенных для вкладчиков.

Когда банк не проводит безналичные платежи, это свидетельствует о существенных проблемах, это значит, что у банка нет средств на корсчете, а платежи встают в картотеку неисполненных, объясняет аналитик Аналитического кредитного рейтингового агентства Кирилл Лукашук. Если банк больше 14 дней не проводит платежи, то ЦБ вправе отозвать у банка лицензию.

Несмотря на проблемы с проведением платежей юрлиц, банк выплачивает купонный доход: из его материалов следует, что в четверг он заплатил 100 000 млн руб. по облигациям. Однако занять на долговом рынке не смог – с 14 по 19 октября «Пересвет» пытался разместить облигации на 2 млрд руб. по открытой подписке, но не смог продать инвесторам ни одной бумаги.

Значительных погашений долга, привлеченного на финансовых рынках, в октябре и ноябре нет, указывает Fitch в обзоре, хотя в IV квартале 2016 г. могут наступать сроки погашения по некоторым из срочных депозитов юридических лиц (всего 67,3 млрд руб. депозитов на конец III квартала 2016 г.). «Русгидро» хранила на депозите в банке «Пересвет» 6,28 млрд руб., говорится в отчете компании за первый квартал 2016 г. Получить комментарий ее представителя не удалось.