Уголовное дело в отношении Wells Fargo возбудила прокуратура штата Калифорния

Прокурор штата Калифорния Камала Харрис выписала ордер на обыск в Wells Fargo с требованием выдать имена его сотрудников, открывавших в 2011–2015 гг. счета на имя розничных клиентов, о которых те не знали. Об этом сообщают FT, Bloomberg и Reuters. Прокуроры также хотят получить от Wells Fargo электронную переписку сотрудников, данные о структуре комиссионных и финансовых потерях пострадавших клиентов. Прокуроры Нью-Йорка и Сан-Франциско, где расположен головной офис Wells Fargo, тоже начали уголовные расследования в отношении банка, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Мы сотрудничаем с властями и предоставляем требуемую информацию», – уверяет представитель Wells Fargo Марк Фолк.

«Сотрудники Wells Fargo незаконно пользовались банковской IT-системой, чтобы получить личные данные клиентов банка, – отмечает специальный агент калифорнийского отделения минюста США Джеймс Хирт. – Затем они использовали эти данные для открытия счетов и кредиток без ведома клиентов» (цитата по FT).

Один клиент Wells Fargo не знал, что банк открыл ему кредитную линию на $10 000, говорится в документах следствия. Второй заметил, что со счета ежемесячно переводится $50–150 на безымянный сберегательный счет, но выписку об этих операциях банк предоставить отказался. Еще одной клиентке, по ее утверждению, Wells Fargo в 2011 г. отказался открыть счет, но в 2013 г. она начала получать уведомления, что ей и ее мужу принадлежат три полиса страхования жизни, которые находятся в банке.

Мэри Мэк новый руководитель розничного подразделения Wells Fargo Есть вопросы, над которыми мы должны работать. Я хочу, чтобы наша команда, инвесторы и клиенты понимали, что мы меняемся и движемся вперед. Я хочу, чтобы члены команды осознавали, что я хочу знать, если возникают ситуации, несовместимые с тем, что банк считает допустимым.

Ранее сообщалось, что в 2011–2015 гг. Wells Fargo открыл без ведома клиентов 2 млн счетов и кредиток, за ведение которых брал комиссионные. В основном нарушения совершали сотрудники, работавшие в отделениях банка на низких должностях, но происходило это под давлением менеджеров. В начале сентября по мировому соглашению с несколькими регуляторами Wells Fargo согласился выплатить за нарушения $185 млн, за несколько лет он уволил 5300 участвовавших в них сотрудников.

«Использование чужих личных данных для открытия счета – это преступление, точка, – цитирует Bloomberg бывшего федерального прокурора Уильяма Портанову. – Это нарушение уголовного кодекса Калифорнии и карается тюремным заключением». Это «хороший знак с точки зрения будущих расследований в отношении белых воротничков», продолжает Портанова, поскольку «крупные банки оказываются не только слишком большими, чтобы обанкротиться, но и слишком большими, чтобы в отношении их было начато расследование».

Wells Fargo летом отправил в отставку Кэрри Толстедт, руководившую розничным подразделением, когда в нем происходили нарушения, и гендиректора Джона Стампфа. Но прежде ему пришлось выдержать неприятные слушания банковского комитета сената, на котором сенаторы требовали, чтобы минюст США начал уголовное расследование в отношении банка, призывали Стампфа уйти в отставку и обвиняли его в «бесхребетном управлении банком». Толстедт и Стампф вернут Wells Fargo более $60 млн бонусов.

В отношении банка проводят расследования два комитета конгресса, а сам Wells Fargo нанял юридическую фирму Shearman & Sterling для проведения внутреннего расследования.