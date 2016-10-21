На Московской бирже почти одновременно могут разместить акции МКБ, «Европлан» и НПФ «Будущее»

Московский кредитный банк (МКБ) увеличит уставный капитал, решил наблюдательный совет банка 19 октября: по открытой подписке будут размещены 3,2 млрд акций номинальной стоимостью 1 руб. (11,8% нового капитала МКБ). Кроме того, МКБ планирует разместить пятилетние долларовые еврооблигации, для чего 24 октября проведет встречи с инвесторами в Европе и США, говорится в предварительном проспекте роуд-шоу, с которым ознакомились «Ведомости». Организаторами выступят Citi, «Сбербанк CIB» и SG CIB.

Предправления банка Владимир Чубарь уверяет, что эти два размещения не связаны между собой.

МКБ планирует зарегистрировать проспект и провести размещение евробондов, когда будет благоприятная возможность на рынке, продолжает Чубарь: «Точных сроков пока нет». Более подробно Чубарь говорить отказался – откровенность нарушит строгие правила листинга в США, – но подтвердил, что встречи с зарубежными инвесторами в октябре будут.

Есть намерение провести размещение на бирже у негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» и лизинговой компании «Европлан». Чубарь сообщает, что МКБ не будет участвовать в этих размещениях. «Очень странно, когда три компании, которые уже замечены в перекрестных покупках друг друга, выходят в короткий промежуток времени вместе на биржу. Возникают подозрения, что это неспроста», – говорит один из контрагентов всех трех компаний.

Возможна подготовка к перекрестным сделкам, думает управляющий директор по банковским рейтингам RAEX Станислав Волков: «В последнее время чисто рыночные сделки на российском рынке большая редкость». Интерес к акциям банка могут проявить НПФ, рейтинги банка это позволяют, и фонды испытывают проблемы с поиском подходящих активов, у них жесткие ограничения по кредитным рейтингам.

Представитель Московской биржи говорит, что резкий рост интереса компаний к размещениям связан с сезонным фактором: «Сейчас хорошее окно для размещений. Мы видим спрос со стороны российских институциональных инвесторов, прежде всего пенсионных фондов и страховых компаний, физических лиц и нерезидентов». Банк России не комментирует ситуацию с действующими НПФ, сообщил представитель ЦБ.

Привлеченные средства МКБ может направить на дальнейший рост, считает аналитик Fitch Дмитрий Васильев: «МКБ в последние годы агрессивно, существенно быстрее рынка, наращивал кредитный портфель – а под это нужно фондирование». Фондирование может обеспечить размещение еврооблигаций, а для роста банку необходим капитал – это он может сделать как раз при помощи вторичного размещения акций, объясняет он.

Первичное размещение МКБ провел в прошлом году. Тогда якорными инвесторами выступили БК «Регион» и связанные с ней компании, структуры, близкие к «Росгосстраху», и структуры Александра Несиса. «Возможно, во вторичном размещении поучаствуют те же инвесторы, – рассуждает Васильев. – Акции МКБ могут приобрести пенсионные фонды, его рейтинг это позволяет».

За счет размещения еврооблигаций МКБ также может разнообразить источники фондирования, в том числе долгосрочные, поскольку сейчас профиль банка сконцентрирован на нескольких крупных контрагентах, замечает аналитик Standard & Poor’s Екатерина Толстова. Долговой капитал МКБ может привлекать для частичного замещения валютных депозитов компаний, рассуждает в свою очередь Волков. Время для размещения евробондов сейчас благоприятное, вторит представителю Московской биржи Васильев и дополняет его мысль: прогноз по рейтингам России был пересмотрен неделю назад, риски на Россию снизились.

Допэмиссия позволит банку укрепить достаточность капитала. Норматив Н1.2 МКБ на 1 октября составил 7,6%, замечает Волков: «С учетом достаточно большого портфеля кредитов, по которому идет ухудшение качества, такая достаточность капитала первого уровня может оцениваться как не слишком комфортная».

Запас капитала также может требоваться, чтобы приобрести некий актив на баланс МКБ, предполагает Волков: покупка приведет к вычету из капитала. Но прежде МКБ был осторожен в покупках, замечает эксперт: «Как правило, банки, желающие расти за счет приобретений, в последние годы участвовали в санациях, но МКБ воздерживался от этого». Могла измениться позиция акционеров, считает он: все чаще говорят, что экономика вскоре перейдет от стагнации к росту, сейчас удачный момент для покупки.

И для НПФ акции МКБ – привлекательный актив, замечает директор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов: надежный эмитент и надежный банк. Вложения в депозиты банка средств пенсионных накоплений одобрены регулятором. «Будущее» сообщало, что покупало акции МКБ – примерно на 1 млрд руб. «С учетом того что группа МКБ уже активно инвестировала и продолжает инвестиции в пенсионный бизнес (НПФ «Согласие» и НПФ ОПК), можно предполагать, что и у банка есть весьма высокий интерес к пенсионным активам», – заключает он.