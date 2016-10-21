Минюст отправил на доработку проект указания ЦБ о категоризации ПИФов

Минюст потребовал от ЦБ доработать проект указания о введении новой структуры паевых инвестиционных фондов, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. Соответствующее решение принято 30 сентября в результате правовой и антикоррупционной экспертизы, уточнил он.

Представитель ЦБ решение Минюста пока не прокомментировал.

Требование о доработке проекта указания ЦБ стало неожиданностью для рынка, признает гендиректор УК «Альфа-капитал» Ирина Кривошеева и добавляет, что в компании готовились к его вступлению в силу в декабре: «мы готовили к запуску новые фонды, исходя из изменений в законодательстве, в том числе – фонды для квалифицированных инвесторов, но эти проекты нам пришлось отодвинуть». Сейчас начало действия инициативы отодвигается на два месяца, предполагает она, отмечая, что требование о доработке со стороны Минюста – случай редкий: работа над проектом велась долго, были проработаны десятки его версий.

Проект указания ЦБ от 5 сентября 2016 г. предполагает, что вместо 16 существующих категорий ПИФов останется только пять. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать паи только двух из них – рыночных финансовых инструментов и недвижимости.

Фонды рыночных финансовых инструментов могут инвестировать в основном в биржевые бумаги (не только российские, но и эмитентов из стран – членов ЕАЭС, ОЭСР, ЕС, из Китая, Индии, Бразилии и ЮАР) и инструменты денежного рынка, в том числе средства в банках (также в перечисленных государствах).

Фонды недвижимости могут инвестировать в коммерческую недвижимость, если от 40% ее площадей сдается в аренду, оценка проведена оценщиком с 10-летним опытом, а выручка от аренды за последний год составляет не менее 100 млн руб.

Квалифицированным инвесторам будут доступны фонды пяти категорий: помимо двух перечисленных они смогут приобретать паи трех комбинированных типов фондов.

Фонды, доступные неквалифицированным инвесторам, регулируются более строго: они могут вкладывать в активы одного юрлица (исключение – центрального контрагента) не более 15% стоимости своих активов, минимум 5% должно приходиться на долю ликвидных активов. Фонды для квалифицированных инвесторов могут вкладываться в любые активы, за исключением наличных денежных средств.

Для управляющих предусмотрен период перехода на новые требования: год – для открытых ПИФов, три года – для интервальных фондов и 10 лет – для закрытых.