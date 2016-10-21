Суд отказался признать банкротом бывшего совладельца «Балтийского банка» Олега Шигаева

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области посчитал необоснованным требование Балтийского банка признать банкротом его бывшего совладельца и президента Олега Шигаева. Производство по делу прекращено. Резолютивная часть решения суда опубликована на сайте арбитража. С заявлением о признании Шигаева банкротом в июле этого года обратился Балтийский банк, санатором которого в августе 2014 г. стал Альфа-банк.

У Балтийского банка есть исполнительный лист о взыскании с Шигаева 36 млн руб., сообщила представитель банка. «Мы удивлены таким решением суда, по нашему мнению, для этого нет оснований, так как долг Шигаев не погасил», - добавила она. Решение о дальнейших действиях банк примет после знакомства с мотивировочной частью.

Шигаева разыскивает Интерпол за мошенничество в особо крупном размере. В 2015 г. Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу заочно предъявило ему обвинения в мошенничестве (ст. 159 УК) и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК). По данным следствия, Шигаев, используя служебное положение, потребовал от членов кредитного комитета банка принять положительное решение о выдаче кредитов в пользу подконтрольных ему юрлиц – ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея». После этого с июня по август 2014 г. на их расчетные счета было перечислено более 3,3 млрд руб., которые обвиняемый похитил, сообщал ранее Следственный комитет.

Процедуру реструктуризации долгов другого бывшего акционера Балтийского банка - Андрея Исаева арбитраж ввел в июне. Инициатором банкротства стало ООО «Мойка, 22», владелец отеля «Кемпински» в Петербурге. В компании утверждают, что она не связана с Исаевым, но участники рынка всегда причисляли отель к активам Исаева. Требования банка к Исаеву в совокупности составляют около 1 млрд руб. Всего поданы заявления о включении в реестр требований кредиторов Исаева на 2,6 млрд руб., следует из базы данных суда.

Шигаев и Исаев контролировали Балтийский банк до начала его санации. Двум бизнесменам через ООО «Балтийский торговый дом» принадлежало по 49,877% акций банка. Конфликт между Исаевым и Шигаевым привел банк к серьезным финансовым проблемам.

В январе этого года в отношении «Балтийского торгового дома» суд ввел процедуру наблюдения по заявлению ООО «Фортис». В числе совладельцев ООО «Фортис» – ООО «Милка», зарегистрированное на Наб. канала Грибоедова, 26 (здание Малого гостиного двора, его приобрела «Мойка, 22»).