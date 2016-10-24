Лондонская фондовая биржа (LSE) и немецкая Deutsche Boerse не теряют надежды на слияние

Но они попросили отсрочки у Еврокомиссии, чтобы успеть найти ответы на все ее вопросы

Еврокомиссия отложила решение по слиянию между LSE и Deutsche Boerse на три недели – с 13 февраля до 7 марта 2017 г., сообщают Reuters и FT. «Мы отложили дедлайн по просьбе [участвующих в сделке] сторон», – сказал представитель Еврокомиссии Рикардо Кордосо.

О планах объединения LSE и Deutsche Boerse (совокупная капитализация – 24 млрд евро) объявили в марте. В результате сделки предполагалось создать мощную платформу по торговле деривативами и укрепить связи между лондонским финансовым центром и Франкфуртом, где расположен ЕЦБ и происходят расчеты по инструментам в евро.

Головной офис объединенной биржи планировалось разместить в Лондоне, поэтому британский референдум и Brexit стали неприятным сюрпризом. Но убедить акционеров Deutsche Boerse оказалось все же легче, чем антимонопольные власти ЕС. Тем более что у Deutsche Boerse печальный опыт уже есть: в 2012 г. ЕС заблокировал ее слияние с NYSE.

В августе LSE и Deutsche Boerse представили план сделки Еврокомиссии, которая начала ее проверку. По правилам ЕС на проверку сделки отводится 25 дней, по истечении которых либо должно быть принято какое-то решение, либо проверка официально продлевается и получает статус более глубокой. Проверку слияния LSE и Deutsche Boerse Еврокомиссия в итоге продлила, поскольку у властей есть вопросы к участникам сделки, на решение которых необходимо время. Еврокомиссии нужно для начала понять, считать ли клиринг свопов и фьючерсов конкурирующим бизнесом на одном и том же рынке. Поэтому участникам рынка, включая биржи, торговые платформы, клиринговые палаты, банки и управляющих активами, были разосланы вопросники, пишет FT, ознакомившаяся с этими документами.

Конкуренты LSE и Deutsche Boerse тоже времени даром не теряют. Биржи Нидерландов, Бельгии и Португалии (все входят в Euronext) пожаловались комиссару ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер на то, что объединение LSE и Deutsche Boerse снижает их инвестиционную привлекательность и затрудняет бизнес. Французский министр финансов Мишель Сапен тоже предупреждал, что слияние может оказать негативное влияние на «финансирование реальной экономики Франции и Европы». В случае объединения LSE и Deutsche Boerse панъевропейская Euronext по капитализации займет второе место среди европейских бирж, но едва ли это будет утешением, поскольку она стоит всего 2,6 млрд евро, тогда как Deutsche Boerse – 13,3 млрд евро, LSE – 11,2 млрд евро.

В качестве уступки антимонопольным властям LSE и Deutsche Boerse в сентябре сообщили, что готовы продать парижский бизнес клиринговой LCH.Clearnet (принадлежит LSE), если регуляторы разрешат слияние. «Финансовые рынки играют важную роль в европейской экономике, поэтому мы должны обеспечить всем участникам рынка доступ к финансовой инфраструктуре на конкурентных условиях», – прокомментировала это обещание Вестагер. Euronext дала понять, что считает себя «естественным претендентом» на LCH.Clearnet, но не за любые деньги.

«Мы по-прежнему видим своей целью получение одобрения регуляторов на слияние с Deutsche Boerse», – говорил на днях гендиректор LSE Ксавье Роле. Вероятность того, что слияние LSE и Deutsche Boerse состоится, аналитики, опрошенные Bloomberg, оценивают в 40% по сравнению с 26% после июньского референдума.