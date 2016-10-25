Год назад «Пересвет» мог бы быть санирован – Райффайзенбанк

Статья опубликована в № 4189 от 25.10.2016 под заголовком: «Пересвет» мог не успеть на санацию

Еще год назад банк «Пересвет» мог бы быть санирован (учитывая состав его акционеров и компаний, державших в нем средства), однако сейчас, когда фонд Агентства по страхованию вкладов (АСВ) истощен, решение может быть принято исходя из соображений минимальной нагрузки на государство в лице ЦБ, т. е. вполне вероятна ликвидация банка. Такой вывод сделали в ежедневном аналитическом обзоре аналитики Райффайзенбанка.

Более 49% акций «Пересвета» принадлежит Русской православной церкви, еще один акционер, имеющий значительное влияние на банк, с долей 24% – Торгово-промышленная палата.

В пятницу, 21 октября, ЦБ ввел временную администрацию в «Пересвете», поскольку банк не мог удовлетворить требования кредиторов более семи дней – он не проводил платежи компаний и ограничил выдачу вкладов населению. ЦБ ввел полугодовой мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Однако в понедельник ТАСС и «РИА Новости» передали со ссылкой на источник, что ЦБ вновь подключил банк «Пересвет» к системе банковских электронных срочных платежей.

Ранее рейтинговое агентство Fitch указало, что около 12 млрд руб. кредитов выдано компаниям без реальных активов, что составляет половину капитала по методологии агентства. После чего у ЦБ появились к банку вопросы, рассказывали два контрагента «Пересвета». Вскоре телеканал «Дождь» сообщил об исчезновении предправления банка Александра Швеца, пресс-служба позже рассказала, что он находится в больнице.

После таких новостей занервничали не только вкладчики «Пересвета», но и инвесторы. «На прошлой неделе облигации банка подешевели до 50% от номинала, что соответствовало большой уверенности в том, что банк будет санирован, а не ликвидирован», – считают аналитики Райффайзенбанка. Однако в начале этой недели котировки просели уже до 33% от номинала после сообщения ЦБ о том, что проблемы, по предварительным данным, связаны с высокими рисками «кредитования проектов в строительной отрасли, столкнувшейся в последние годы с серьезным падением спроса», указывают они. Вчера цена облигации c погашением в июне 2017 г. составляла 41,7%, доходность – 301,9%.

«По-видимому, масштаб проблем банка значительно больше тех 12 млрд руб., которые Fitch указывало в своем последнем отчете», – считают эксперты. В противном случае банк было бы дешевле санировать, поскольку размер вкладов значительно больше. Если весь кредитный портфель банка окажется обесцененным – как это часто бывает после отзыва лицензии, – кредиторы могут рассчитывать на возврат лишь 34 млрд руб., при этом около 22 млрд руб. уйдет АСВ в счет выплаченных страховок, полагают они. «Третьей очереди с требованиями на 114,7 млрд руб. по остаткам [на счетах] и 28,5 млрд руб. по облигациям, а также около 20 млрд руб. по межбанковским кредитам достанется лишь 12 млрд руб., т. е. почти ничего», – заключают они.

В понедельник Fitch и S&P снизили рейтинг «Пересвета» до дефолтного уровня.