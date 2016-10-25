ВТБ разместил первый выпуск однодневных бондов

Статья опубликована в № 4189 от 25.10.2016 под заголовком: Не в восторге от бонда

ВТБ разместил первые однодневные биржевые облигации, предложив 25 млрд руб. по цене 99,97% от номинала, сообщил госбанк. Доходность к погашению составила 10,26% годовых. Размещение проходило с 16.00 по 16.45 мск, бумаги должны быть погашены во вторник в 12.00 мск.

О планах выпустить новый инструмент для российского рынка ВТБ объявил в середине сентября. Величина программы однодневных бондов – 5 трлн руб. с расчетом на непрерывные размещения в течение двух-трех кварталов. Тогда госбанк сообщил, что размещать бумаги будет до 16.45 – в период закрытия рынка межбанковского кредитования, что сохранит для инвесторов возможность разместить средства в ЦБ, если по облигациям ВТБ заявка не будет удовлетворена. Погашение в 12.00 следующего дня предоставит держателям возможность использовать эти средства для стандартных банковских платежей. В качестве ориентира доходности ВТБ называл коридор между ставками ЦБ и МКБ.

У ВТБ значительный дефицит рублевой ликвидности, который банк сейчас закрывает за счет депозитов Минфина и средств ЦБ, объясняют аналитики Райффайзенбанка. Ситуация у игроков поменьше обратная: инструмент может быть интересен мелким банкам с избыточной ликвидностью, для которых доступ на межбанковский рынок ограничен, говорили в сентябре банкиры, опрошенные «Ведомостями».

Однако желающих пока оказалось немного: из 25 млрд руб. госбанку удалось разместить лишь 3 млрд руб. Такой спрос полностью соответствует ожиданиям ВТБ для первого дня, заверил представитель госбанка. Он говорит, что бонды купили профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также средние и мелкие банки: «Сегодня было достаточно много тестовых сделок по 1–100 лотов – участники изучают формат работы инструмента».

Первое размещение госбанка совпало с налоговым периодом. «В налоговую неделю, как правило, повышается спрос на ликвидность и лишних денег у банков не так много», – говорит генеральный директор УК «Спутник. Управление активами» Александр Лосев. Сокращение свободных средств, возможно, было также связано с приобретением «Башнефти» и неравномерным распределением ликвидности у крупнейших банков, полагает начальник отдела управления активами компании «Капиталъ» Ренат Малин. Из-за этого выросла ставка овернайт российского межбанковского рынка Ruonia – в таких условиях размещаться сложно, указывает он. В пятницу Ruonia составляла 10,33%.

На последнем недельном депозитном аукционе ЦБ, который прошел 18 октября, средневзвешенная ставка составила 9,89% годовых. Ставка однодневного МБК (Mibid) вчера была 9,89%.

Сейчас межбанковские ставки более привлекательны для участников рынка, считает руководитель управления долгового рынка Росбанка Антон Кирюхин. «В предложении ВТБ особой премии к рынку нет, даже, скорее, наоборот», – солидарен аналитик «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. Он полагает, что участники, не имеющие доступа к межбанковскому рынку, могли быть технически не готовы к покупке таких облигаций, поскольку однодневные бонды все-таки новый инструмент для рынка. «Интересно посмотреть, кто купит до тебя», – объясняет Кузьмин. «Инструмент рассчитан на широкую аудиторию, которой требуется время для адаптации, некоторая история размещений. Мы ожидаем, что со временем, по мере размещения новых выпусков, спрос будет постепенно увеличиваться», – говорит представитель ВТБ.

Аналитики Райффайзенбанка ожидают, что ежедневный спрос на однодневные бонды ВТБ может составить 150 млрд руб. Но не факт, что с такой ставкой они смогут конкурировать с депозитным аукционом ЦБ, полагают они: «Облигации, скорее всего, будут покупать участники, чьи заявки не были удовлетворены на депозитных аукционах».