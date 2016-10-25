Бизнесмен Роман Попов лишился банковского бизнеса

Сначала российский ЦБ отозвал лицензию у его банка, а теперь и нацбанк Чехии

Национальный банк Чехии в понедельник отозвал лицензию у Европейско-российского банка (ЕРБ).

Основные причины – нефункционирующие системы управления и контроля банка, а также нарушение закона при покупке облигаций, указано в сообщении регулятора. Из него следует, что ЕРБ в «совершенно нестандартных условиях» купил облигации австрийской компании на 60 млн евро, во много раз превысив норматив на одного заемщика. Несмотря на разбирательство, снизить вложения до разрешенного уровня банку не удалось.

Нацбанк нашел серьезные недостатки в деятельности ЕРБ – слабое управление кредитным и рыночным рисками, а также ликвидностью. У банка не хватало персонала и опыта, что мешало ему предотвращать отмывание денежных средств и финансирование терроризма, а также соблюдать международные санкции, говорится в сообщении. Эти недостатки ставили под угрозу стабильность ЕРБ, резюмирует регулятор.

С марта этого года ЕРБ работал с ограничениями – нацбанк запретил ему выдавать кредиты и привлекать депозиты населения. Из отчетности банка за 2015 г. следует, что он привлек от населения во вклады 5,36 млрд чешских крон, или 15,86 млрд руб. по курсу на 31 декабря.

ЕРБ принадлежит российскому бизнесмену, бывшему менеджеру «Стройтрансгаза» Роману Попову (92,71%, данные международной отчетности банка). Для Попова это не первая потеря: в июле 2016 г. российский Центробанк отозвал лицензию у Первого чешско-российского банка (ПЧРБ), единственным акционером которого был бизнесмен.

Десяток кредиторов 23 банка столько кредитных организаций, по данным нацбанка Чехии, работало в стране по итогам 2014 г. В основном это «дочки» крупных иностранных банков

ПЧРБ неадекватно оценивал принятые риски, что привело к полной утрате банком собственных средств, писал российский регулятор: «Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности». Дыра в ПЧРБ (разница между его активами и пассивами) составила 27,6 млрд руб.

У российского банка была существенная дебиторская задолженность перед ЕРБ, говорится в отчетности по итогам 2015 г., но с учетом того, что об отзыве лицензии ПЧРБ стало известно лишь за несколько дней до выхода годового отчета ЕРБ, банк «продолжает проводить оценку влияния событий на свое финансовое состояние».

В Чехии ЕРБ начал работать в 2009 г., получил лицензию нацбанка в апреле 2008 г. В его отчетности указано, что «банк является небольшим» и ориентируется на сегмент малого и среднего бизнеса.

По словам сотрудника одного из чешских банков, ЕРБ действительно был маленьким банком, на него приходится менее 1% активов (на конец 2015 г. составляли 6,58 млрд чешских крон, или 19,5 млрд руб. – «Ведомости») от банковской системы страны. И хотя банковская система Чехии не видела отзывов лицензии последние 15 лет, речь может идти только о потере Поповым банковского бизнеса в Чехии, поскольку банк работал исключительно в Праге и Карловых Варах и, по сути, был кэптивным, заключает собеседник «Ведомостей». Ранее один из местных банкиров указывал, что ЕРБ привлекал средства состоятельных россиян, семьи которых проживают в Чехии.

Связаться с Поповым вчера не удалось. Представитель нацбанка Чехии не ответил на запрос.