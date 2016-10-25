«Росгосстрах» предложит свои акции на бирже

СК «Росгосстрах» планирует провести допэмиссию акций для увеличения уставного капитала. Такое решение принял совет директоров компании в понедельник, 24 октября, следует из сообщения компании.

Рекомендуемый размер дополнительного выпуска составит 116 125 935 230 обыкновенных акций, размещаться они должны по открытой подписке. Цена одной дополнительной акции - 40 коп., форма оплаты - денежная, отмечается в раскрытии. По такой цене акции страховщика торгуются на Московской бирже и сейчас.

Решение совета директоров должно одобрить внеочередное общее собрание акционеров, которое намечено на 24 ноября 2016 г.

Докапитализация компании нужна «в целях создания необходимых предпосылок для укрепления рыночных позиций СК «Росгосстрах» на перспективу ближайшего года (как минимум)», отмечается в сообщении страховщика.

Согласно подсчетам рейтингового агентства Fitch, «Росгосстрах» за первое полугодие 2016 г. сократил долю на рынке ОСАГО с 35,2 до 31,1%. По статистике Российского союза автостраховщиков (РСА), за год – с августа 2015 г. – компания снизила долю на рынке ОСАГО на 17 п. п. до 21,7%.

«Последний год - до поэтапного введения системы единого агента - мы оставались практически единственной компанией на рынке, которая сохраняла свое присутствие во всех регионах. По договоренности с Центробанком мы обеспечивали продажи ОСАГО даже там, где убыточность давно превысила 100 и даже 200%. Это позволило доработать и ввести систему единого агента, но принесло нам существенные убытки по ОСАГО. Текущих резервов безусловно хватит, но если государство не примет в ближайшее время необходимые изменения в закон об ОСАГО о натуральном возмещении и о других барьерах перед автоюристами, то убыточность ОСАГО будет только нарастать. Мы должны думать о последующих выплатах - следующего года», – говорит гендиректор «Росгосстраха» Дмитрий Маркаров.

«Допэмиссия будет предлагаться широкому кругу лиц, в том числе на открытом рынке. Ведутся переговоры о размещении крупных пакетов акций», – отмечает он.

52% акций «Росгосстраха» принадлежит «РГС холдингу», 10,5% – «РГС активам», 6,7% – «Управлению сбережениями» (доверительный управляющий пенсионными накоплениями НПФ «РГС»), 5,33% – «Атону», также не более 5% принадлежит ВТБ. Конечным бенефициаром «РГС холдинга» является брат Данила Хачатурова Сергей.

«Росгосстрах» уже проводил допэмиссию в этом году. Тогда все новые бумаги были распределены между всеми акционерами пропорционально их долям на дату размещения. Эта допэмиссия потребовалась страховщику после объединения в декабре 2015 г. двух структур группы – ООО (в последние годы было главным операционным юрлицом) и ОАО «Росгосстрах» – в ПАО «Росгосстрах». Уставный капитал объединенного страховщика составлял 1,2 млрд руб. В результате допэмиссии он увеличился почти в 15 раз до 18,6 млрд руб. за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Из-за проведенного выпуска ценных бумаг биржевая стоимость акций компании в конце апреля снизилась в 15 раз – с 5,6 руб. за штуку до 40 коп.

«РГС холдинг», владеющий 52% акций «Росгосстраха», в этом году уже дважды оказывал помощь страховщику из-за убытков. В мае он предоставил страховщику 1,7 млрд руб. безвозмездной помощи, а в сентябре - еще 1 млрд руб. На какие цели компании потребовались эти деньги, «Росгосстрах» не раскрывал.

Помощь акционеров могла потребоваться крупнейшему страховщику из-за убытков. Впервые за несколько лет «Росгосстрах» показал убыток по итогам 2015 г., тогда по МСФО он составил 5 млрд руб. По итогам первого полугодия 2016 г. чистый убыток страховщика вырос до 8,6 млрд руб. Потери – следствие ситуации в ОСАГО.

В III квартале 2016 г. проводится и планируется размещение нескольких финансовых компаний. ФГ «Будущее» в конце октября проводит IPO на Московской бирже, в ходе которого планирует разместить от 15 до 20% акций. Московский кредитный банк (МКБ) планирует по открытой подписке разместить 3,2 млрд акций (11,8% нового капитала МКБ). О возможном проведении до конца 2016 г. SPO лизинговой компании «Европлан», на основе которой объединяются пенсионный, лизинговый и страховой бизнес финансовой группы «Сафмар», говорил акционер «Сафмара» Микаил Шишханов.