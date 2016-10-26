Число мошеннических операций с картами в интернете растет

Чем больше развивается интернет-торговля, тем чаще мошенники используют для покупок краденые данные о банковских картах. Более 7,5% выручки онлайн-магазинов в США съедают мошеннические покупки и расходы на их предотвращение, свидетельствует опубликованное во вторник исследование консалтинговой компании Javelin Strategy & Research, специализирующейся на индустрии платежей. «С увеличением объемов электронной коммерции магазинам становится все сложнее различать законные и жульнические операции», – говорится в нем.

Другая консалтинговая компания – Aite Group в мае оценила, что объем заочных мошеннических операций с банковскими картами (когда карта не предъявляется, а оплата производится через интернет или по телефону) вырастет в этом году до $4 млрд с $3,2 млрд в 2015 г. К концу десятилетия Aite ждет их роста до $7,2 млрд (см. график).

Интернет-магазины, эмитенты карт и платежные системы ищут способы выявлять жульнические действия. «При заочных операциях так много разных типов магазинов, а мошенники действуют столь разными способами, что нельзя найти подходящее для всех решение», – отмечает Джули Конрой, аналитик Aite.

На этой неделе представители индустрии платежей представят новый стандарт, при котором магазины, желая удостовериться в подлинности операции, смогут отправлять банкам – эмитентам карт для подтверждения дополнительную информацию, такую как электронную почту, адрес выставления счета и доставки. Другой рассматриваемый способ – токенизация, когда вместо традиционной информации, такой как номер карты и срок ее действия, личность ее владельца подтверждается уникальным набором цифр.

Рост активности мошенников в интернете наблюдается в то время, как в физических магазинах им становится все сложнее использовать поддельные карты, данные которых были украдены. Это связано с тем, что сейчас карты уже выпускаются с чипами. А при онлайн-покупке «нет никого, кто бы подтвердил, что вы – это вы, и мошенники идут путем наименьшего сопротивления», отмечает Том Бирнс, директор по маркетингу компании Vesta, которая помогает интернет-магазинам бороться с мошенничеством.

Жулики работают в интернете не только с магазинами, но и с турагентствами. Они бронируют с помощью украденных карт номера в гостиницах и авиабилеты, а затем звонят напрямую в отель или авиакомпанию и просят перенести даты поездки, рассказывает Джеймс Хоулихан, сооснователь Paladin Group, консультирующей по вопросам предотвращения мошенничества. «Обманщики хотят выглядеть как обычные покупатели, поэтому, когда они прячутся среди хороших клиентов, компании сложно их выявить», – говорит он.

Перевел Михаил Оверченко