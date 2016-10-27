Российские переводы нашли путь на Украину, несмотря на санкции

Российские платежные системы ищут способ работать на Украине после того, как в прошлую среду нацбанк Украины (НБУ) запретил их деятельность на год из-за введения санкций.

Запрет коснулся шести систем: Anelik, Blizko (система Связь-банка), «Колибри» (система Сбербанка), «Юнистрима», «Золотой короны» и «Лидера». «Ведомости» позвонили в колл-центры этих систем, чтобы выяснить, работают ли переводы на Украину.

«Золотая корона» делает переводы на Украину через партнера IntelExpress. Получить отправленный через «Золотую корону» перевод можно в шести банках на Украине, в их числе и один из крупнейших банков в стране – Ощадбанк, рассказали «Ведомостям» в колл-центре «Золотой короны». По данным НБУ, IntelExpress зарегистрирована в Грузии. Представитель «Золотой короны» от комментариев отказался, представитель IntelExpress на запрос не ответил.

Через IntelExpress уже почти год работает и другая российская система денежных переводов – Contact. Осенью 2015 г. ЦБ отозвал лицензию у «РСБ 24», который был единственным зарегистрированным на территории Украины расчетным банком Contact, из-за требований НБУ система не могла зарегистрировать новый банк и стала работать через партнера IntelExpress. Именно поэтому под санкции Contact не попала – ее не было в реестре НБУ на момент их введения.

В колл-центрах двух других систем – «Колибри» и «Лидера» – заявили, что переводы сейчас невозможны, в их пресс-службах это подтвердили. Сотрудник колл-центра Anelik рассказал, что переводы на Украину возможны только на карты Visa, «Юнистрим» работает по такому же принципу, но только с картами Mastercard, в обоих случаях можно отправить средства наличными, однако зачисление происходит только на карту. Пресс-службы этих систем на запрос не ответили. В колл-центре платежной системы Blizko сообщили, что переводы возможны через систему «Почты России» – «Форсаж». Представитель Blizko назвал такую рекомендацию проявлением заботы о клиентах.

«Мы прорабатываем различные варианты возобновления работы сервиса, но пока об успехах говорить рано», – признает представитель платежной системы «Лидер». «Лидер» рассчитывает, что благодаря дифференцированной бизнес-модели потеря коридора несущественно скажется на всем бизнесе системы.

В России останется сетка российских систем – украинские сюда не придут, а на Украине российские системы будут работать через партнеров, указывает предправления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. Минус этого в том, что партнеры на Украине небольшие и для них будет не так легко обслужить большой входящий поток из России, рассказывает Обаева. Кроме того, добавляет она, риски работы через партнера выше, чем напрямую, и не совсем ясно, к регулятору в какой юрисдикции в случае чего обращаться. При этом российские системы вынуждены будут отдавать до 50% дохода партнерам. По словам Обаевой, у клиентов может быть спрос и на карточные переводы – на Украине есть такая инфраструктура. Помимо российских систем существенную долю в переводах между двумя странами занимают американские Western Union и MoneyGram. В Western Union не ответили, как выросли переводы с момента введения санкций. Компания не может раскрывать финансовые показатели по странам и коридорам, сообщил ее представитель.