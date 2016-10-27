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Статья опубликована в № 4191 от 27.10.2016 под заголовком: Грузинский транзит

Российские переводы нашли путь на Украину, несмотря на санкции

Платежные системы нашли способ сохранить клиентов
«Золотая корона» делает переводы на Украину через партнера IntelExpress
«Золотая корона» делает переводы на Украину через партнера IntelExpress
А. Махонин / Ведомости

Российские платежные системы ищут способ работать на Украине после того, как в прошлую среду нацбанк Украины (НБУ) запретил их деятельность на год из-за введения санкций.

Запрет коснулся шести систем: Anelik, Blizko (система Связь-банка), «Колибри» (система Сбербанка), «Юнистрима», «Золотой короны» и «Лидера». «Ведомости» позвонили в колл-центры этих систем, чтобы выяснить, работают ли переводы на Украину.

«Золотая корона» делает переводы на Украину через партнера IntelExpress. Получить отправленный через «Золотую корону» перевод можно в шести банках на Украине, в их числе и один из крупнейших банков в стране – Ощадбанк, рассказали «Ведомостям» в колл-центре «Золотой короны». По данным НБУ, IntelExpress зарегистрирована в Грузии. Представитель «Золотой короны» от комментариев отказался, представитель IntelExpress на запрос не ответил.

Через IntelExpress уже почти год работает и другая российская система денежных переводов – Contact. Осенью 2015 г. ЦБ отозвал лицензию у «РСБ 24», который был единственным зарегистрированным на территории Украины расчетным банком Contact, из-за требований НБУ система не могла зарегистрировать новый банк и стала работать через партнера IntelExpress. Именно поэтому под санкции Contact не попала – ее не было в реестре НБУ на момент их введения.

В колл-центрах двух других систем – «Колибри» и «Лидера» – заявили, что переводы сейчас невозможны, в их пресс-службах это подтвердили. Сотрудник колл-центра Anelik рассказал, что переводы на Украину возможны только на карты Visa, «Юнистрим» работает по такому же принципу, но только с картами Mastercard, в обоих случаях можно отправить средства наличными, однако зачисление происходит только на карту. Пресс-службы этих систем на запрос не ответили. В колл-центре платежной системы Blizko сообщили, что переводы возможны через систему «Почты России» – «Форсаж». Представитель Blizko назвал такую рекомендацию проявлением заботы о клиентах.

«Мы прорабатываем различные варианты возобновления работы сервиса, но пока об успехах говорить рано», – признает представитель платежной системы «Лидер». «Лидер» рассчитывает, что благодаря дифференцированной бизнес-модели потеря коридора несущественно скажется на всем бизнесе системы.

В России останется сетка российских систем – украинские сюда не придут, а на Украине российские системы будут работать через партнеров, указывает предправления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. Минус этого в том, что партнеры на Украине небольшие и для них будет не так легко обслужить большой входящий поток из России, рассказывает Обаева. Кроме того, добавляет она, риски работы через партнера выше, чем напрямую, и не совсем ясно, к регулятору в какой юрисдикции в случае чего обращаться. При этом российские системы вынуждены будут отдавать до 50% дохода партнерам. По словам Обаевой, у клиентов может быть спрос и на карточные переводы – на Украине есть такая инфраструктура. Помимо российских систем существенную долю в переводах между двумя странами занимают американские Western Union и MoneyGram. В Western Union не ответили, как выросли переводы с момента введения санкций. Компания не может раскрывать финансовые показатели по странам и коридорам, сообщил ее представитель.

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