Московская биржа готова размещать депозиты корпораций

Московская биржа планирует в I квартале 2017 г. обеспечить крупным корпорациям прямой доступ на биржевой денежный рынок, заявил в четверг ее управляющий директор по валютно-денежному рынку Игорь Марич. А выйти на валютный рынок корпорации смогут уже в этом году.

Биржа предоставит корпорациям возможность размещать средства на депозитах через Национальный клиринговый центр (НКЦ) который выступит в качестве центрального контрагента: заемщиками выступят банки, брокеры и другие профучастники, которые будут заключать с центральным контрагентом сделки репо. НКЦ не конкурирует с банками, уверяет Марич, поскольку не осуществляет банковскую деятельность по привлечению денег на депозиты. «Речь о том, что наряду с возможностью проводить операции с банками у корпораций появится еще один источник ликвидности, место, где они смогут свои операции проводить с достаточной эффективностью, — это биржа», — поясняет он.

Корпорация сможет выбрать наиболее выгодные для себя заявки от потенциальных контрагентов и направить через НКЦ деньги заемщику под заявленную ставку, поясняет представитель биржи. Таким образом у компании образуется депозит в НКЦ, и отношения она устанавливает исключительно с НКЦ. Профучастник, желающий выступить контрагентом, предоставляет НКЦ обеспечение — ОФЗ, акции и другие надежные бумаги. Это нивелирует кредитные риски: если потенциальный контрагент обеспечения не предоставил, сделку он заключить не сможет.

Чтобы получить доступ к торгам, корпорация должна отвечать определенным требованиям. Во-первых, для доступа на условии частичного депонирования она должна располагать капиталом от 10 млрд руб. Во-вторых, выдвигаются квалификационные требования: в корпорации должно быть выделенное подразделение по управлению ликвидностью и специалисты, чей опыт работы на рынке и квалификация подтверждены аттестатами ЦБ или иными сертификатами. Таким образом биржа рассчитывает привлечь к операциям с частичным обеспечением порядка 75 крупнейших корпораций, уточнил Марич.

«Сейчас объем открытых позиций на рынке репо с центральным контрагентом составляет порядка 1,1-1,2 трлн руб. в день, и мы рассчитываем, что в течение нескольких лет за счет допуска корпораций он вырастет на 20% или более», - добавил он.

Размещать средства через НКЦ выгоднее, чем в банках, утверждает Марич: «Если посмотрим на ставки денежного рынка — например, репо с центральным контрагентом — и на те ставки, которые, по нашим данным, корпорации получают в банках, — разница даже для крупных корпораций составляет 1-1,5% годовых».

Сейчас сделки совершаются сроками на 1 день и 1 неделю, сказал Марич и добавил, что «по мере появления интереса у корпораций и их контрагентов» биржа готова эти сроки увеличить, в частности — до трех месяцев.

Требования к корпорациям, желающим получить доступ на валютный рынок, жестче: для доступа на условии частичного депонирования капитал компании должен превышать 50 млрд руб. Марич объясняет это фактическим отсутствием у НКЦ рисков при размещении денежных средств — в отличие от валютных операций: «напротив, размещая деньги через центрального контрагента, корпорации принимают риск от него». Кроме того, чтобы участвовать в операциях с валютой, корпорация должна подтвердить, что ее покупка и продажа является необходимой составляющей бизнеса. Поэтому потенциальное количество участников валютного рынка оценивается скромнее — порядка 50 корпораций, и то в долгосрочной перспективе.

Окончательное решение о допуске корпораций на денежный рынок пока не принято: новые правила необходимо утвердить, зарегистрировать в ЦБ и получить согласие регулятора. Правила допуска корпораций на валютный рынок уже одобрены, поэтому ввести их в действие биржа планирует до конца этого года.