Спрос на бессрочные бонды Альфа-банка достиг $500 млн

Книга заявок на бессрочные бонды Альфа-банка, которые банк намерен разместить в ноябре, достигла $500 млн. Ориентир доходности в долларах понижен с 8,25-8,5% до 8-8,25%. Из текста проспекта размещения (с ним ознакомились «Ведомости») следует, что эмитентом будет ирландская SPV-компания Alfa Bond Issuance Plc., которая передаст средства банку в виде бессрочного субординированного кредита.

В июне управляющий директор банка Алексей Марей говорил, что банк может разместить евробонды на $300 млн.

До сих пор бессрочные бонды по силам было разместить только крупнейшим госбанкам или квазигосбанкам: ВТБ и Газпромбанку. В 2014 г. Промсвязьбанк и Татфондбанк размещали подобные бумаги, но оба выпуска были частными, отмечали ранее аналитики «Сбербанк CIB». В середине 2016 г. РСХБ размещал бессрочные облигации на 15 млрд руб., но на внутреннем рынке (банк находится под санкциями). По оценкам «Сбербанк CIB», РСХБ использовал эти бонды для погашения части внешнего долга и поддержания «достаточности основного капитала на фоне низкой внутренней генерации капитала».

По-видимому, привлечение капитала для Альфа-банка обусловлено предполагаемым ростом активов, допускают аналитики Райффайзенбанка. Однако указывают, что предложенный банком ориентир доходности не предполагает премию к аналогичному бессрочному выпуску ВТБ с ценой 107% от номинала и купоном 9,5% годовых (что соответствует простой доходности 8,8% год.), более слабое автономное кредитное качество которого компенсируется господдержкой.

Это первый выпуск бессрочных бондов, который соответствует Базелю III, что подразумевает включение этих средств в добавочный капитал первого уровня. Выплата купона осуществляется исходя из усмотрения эмитента (вне зависимости от выплаты дивидендов), номинал бумаг может быть уменьшен для пополнения уставного капитала (через обыкновенные акции) и для восстановления достаточности базового капитала (Н1.1) до 5,125% (на 1 октября по РСБУ этот показатель у банка составлял 7,92%). Номинал бумаг может быть списан, если в отношении банка АСВ проведет процедуру финансового оздоровления для предотвращения банкротства, перечисляют аналитики.