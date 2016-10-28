Deutsche Bank неожиданно получил квартальную прибыль

Статья опубликована в № 4192 от 28.10.2016 под заголовком: Deutsche Вank заработал в резерв

Аналитики ожидали, что по итогам III квартала Deutsche Bank понесет 610 млн евро убытка, отмечает The Wall Street Journal, однако банк в четверг сообщил о прибыли в 278 млн евро. За аналогичный период 2015 г. у него было 6 млрд евро убытка.

Улучшению показателей способствовал рост доходов от торговли кредитными, валютными и процентными инструментами. Подразделение глобальных рынков помогло повысить совокупную выручку на 2% до 7,5 млрд евро, что также превысило ожидания аналитиков.

Deutsche Bank направил в резерв на покрытие судебных издержек еще 501 млн евро, на конец квартала он достиг 5,9 млрд евро. Банк – фигурант многочисленных расследований, в том числе из-за нарушений при продаже ипотечных облигаций перед финансовым кризисом. Министерство юстиции США потребовало от банка заплатить $14 млрд. Эта информация спровоцировала падение его акций 30 сентября до 33-летнего минимума.

Кроме того, Bloomberg и WSJ сообщили, что некоторые хедж-фонды выводят из него портфели деривативов. Некоторые клиенты действительно сокращали объем бизнеса, который они ведут с Deutsche Bank, в том числе выводя депозиты, признали его руководители в четверг. Но с начала октября ситуация стабилизировалась, заявил на телеконференции с аналитиками финансовый директор Маркус Шенк. Он также добавил, что в сентябре и октябре особенно остро стоял вопрос, достаточно ли у банка средств для удовлетворения всех обязательств и нужд клиентов.

Банк «напряженно работает» над достижением соглашения с минюстом США, переговоры продолжаются и носят «конструктивный характер», говорится в его заявлении. Агентство AFP ранее сообщало, что речь уже идет о сумме около 5,4 млрд евро.

Сохраняются серьезные опасения относительно способности Deutsche Bank оплатить судебные издержки, сократить расходы и стабилизировать прибыль без проведения допэмиссии акций или других шагов по привлечению капитала, считают аналитики. Исключая разовые расходы, квартальные результаты банка можно считать «сильными», полагает аналитик Citigroup Эндрю Кумз (его цитирует Financial Times). «Но отсутствие информации о судебных разбирательствах и/или планах по повышению достаточности капитала может ограничить положительную реакцию фондового рынка», – добавил он.

С начала года акции Deutsche Bank рухнули на 41%, что в два с лишним раза больше снижения, которое показал отраслевой индекс Stoxx Europe 600 Banks.

Банк добился «хорошего прогресса» в реструктуризации, заявил гендиректор Джон Крайан, но признал, что переговоры с минюстом США «затмевают» эти успехи. Банк старается как можно быстрее урегулировать это дело, добавил он.