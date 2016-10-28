Акции пенсионных фондов O1 Group выведены из-под залога

Статья опубликована в № 4192 от 28.10.2016 под заголовком: МКБ без права на «Будущее»

Залог со 100% акций негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Будущее», «Уралсиб» и 99,86% «Телеком-союза» (все три НПФ входят в ФГ «Будущее», которая подконтрольна O1 Group Бориса Минца) по кредиту Московского кредитного банка (МКБ) был снят 27 октября, сообщила ФГ «Будущее». «Залоги по кредитам замещены другими активами акционера», – уточнили в пресс-службе, однако отказались отвечать на вопрос, какие конкретно активы были заложены взамен и есть ли среди нового залога акции группы «Будущее».

«Возможно, были заложены публичные активы. Это либо O1 Properties, либо как раз часть акций ФГ «Будущее», стоимость которой эквивалентна заложенным прежде акциям фондов», – предполагает управляющий директор по корпоративным рейтингам RAEX Павел Митрофанов. Он не исключает, что под залог могли попасть неизвестные активы, главное – что это удовлетворило МКБ. На конец I первого полугодия 2016 г. чистый долг O1 Properties составляет $2,7 млрд (173,5 млрд руб.).

Залог был снят в день, когда закончился сбор заявок для IPO, которое проводит ФГ «Будущее» на Московской бирже. Группа планирует продать до 20% акций, ценовой диапазон – 1060–1260 руб. за одну акцию. То есть O1 Group может привлечь от 10,4 млрд до 12,4 млрд руб.

У O1 Group задолженность перед МКБ по двум кредитам, взятым в 2015 г. Она составляет 106 млн евро (ставка по кредиту – 6,7% годовых) и 9 млрд руб. (ключевая ставка ЦБ + 1,5%). Также задолженность есть у самой ФГ «Будущее» (взят в марте 2016 г.) – 1,4 млрд руб. (14,5% годовых). Расплатиться по кредитам O1 Group должна к 2020 г., ФГ «Будущее» – к 2026 г. Гендиректор группы Марина Руднева говорила, что основная часть вырученных на IPO средств пойдет на погашение долгов акционера.

Управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова рассказала, что около 800 заявок подано на покупку размещаемых акций. «Сбор заявок закрыт. Книга комфортно переподписана», – рассказали в пресс-службе эмитента. «IPO оказалось интересно не только с экзотической точки зрения – первый выход на IPO негосударственных пенсионных фондов, – но и с экономической», – хвалит гендиректор УК «Капиталъ» Вадим Сосков (входит в совет директоров ФГ «Будущее»).

«В реальную переподписку поверить невозможно: какого-либо road-show не проводилось, участники рынка узнали об этой сделке только из прессы», – говорит источник в одном из инвестбанков. «Никаких материалов по данному размещению ни от «Атона», ни от «ВТБ капитала» (организаторы IPO) нам не приходило», – утверждает директор по инвестициям ИК «Универ капитал» Дмитрий Александров.

«Не проводя соответствующего премаркетинга среди широкого круга рыночных игроков, собрать 800 заявок – очень сложная задача, к тому же пенсионная индустрия переживает непростые времена. В условиях продолжающейся заморозки пенсионных накоплений, что негативно влияет на финансовые модели и перспективы бизнеса, говорить о стабильной доходности вложений в НПФ не приходится», – рассуждает гендиректор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев. Холдинг обещает выплачивать в виде дивидендов 70% чистой прибыли по РСБУ. Переподписка возможна в условиях клубного размещения, говорит Митрофанов.

В МКБ не ответили на запрос «Ведомостей».