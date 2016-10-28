Биржа пустит компании на денежный рынок

Крупные компании могут быть допущены не только на валютный рынок, но и на денежный. Это может произойти уже в I квартале 2017 г.: компании смогут размещать средства на депозитах через Национальный клиринговый центр (НКЦ), а банки, брокеры и другие профучастники – занимать их у НКЦ через сделки репо, рассказал управляющий директор по денежному и срочному рынку Московской биржи Игорь Марич.

Доступ к денежному рынку на условии частичного депонирования получат компании с капиталом от 10 млрд руб., помимо этого они должны будут соответствовать ряду квалификационных требований: там должно быть выделенное подразделение по управлению ликвидностью и специалисты, чья квалификация подтверждена аттестатами ЦБ или иными сертификатами. Марич оценивает, что допущено может быть около 75 компаний. Окончательное решение о допуске компаний на денежный рынок пока не принято, признает он, новые правила необходимо утвердить и получить одобрение регулятора.

В начале сентября биржа анонсировала, что допустит компании к валютным торгам. Правила их допуска биржа уже одобрила, сообщил Марич, но требования для работы на валютном рынке жестче: для доступа на условии частичного депонирования капитал организации должен быть больше 50 млрд руб., а на условии полного депонирования – 1 млрд руб.

Если компании допустят на денежный рынок, они смогут размещать средства по рыночным ставкам – на 1–1,5 процентного пункта (п. п.) годовых выше по сравнению с банковскими депозитами, говорит Марич. Сейчас сроки репо составляют один день и одна неделя, но в дальнейшем биржа готова предложить сделки сроком на три месяца, пообещал он.

Получив доступ на рынок, компании смогут обеспечить себе определенную защиту, говорит директор казначейства «Атона» Светлана Антипова. Когда организация проводит сделку через НКЦ, ее кредитный риск равен нулю: если репо исполнено не будет, НКЦ вернет ей депозит, распродав обеспечение контрагента по сделке, объясняет она. Кроме того, существенным плюсом для компаний может быть ставка размещения, продолжает Антипова: «Как правило, госбанки с высоким рейтингом надежности, где компании размещают средства, предлагают минимальные ставки по остаткам на расчетных счетах». Размещение через НКЦ обеспечит ставку на 1–2 п. п. выше, чем в среднем предлагают банки, полагает управляющий директор «БКС ультимы» Виталий Багаманов.

Для корпораций биржевой рынок новый, продолжает Антипова, а депозиты – инструмент более понятный, они знают, как отражать их в бухгалтерской отчетности. Поэтому биржа предложила им оптимальное решение: компаниям, по сути, не нужно учиться работать на рынке репо – они взаимодействуют только с НКЦ, размещая средства на депозитах. Однако вряд ли крупные банки столкнутся с моментальным оттоком клиентов, говорит Антипова, большинство компаний берут в банках кредиты и там же открывают расчетные счета.

Скорее всего компании через НКЦ будут размещать ресурсы на короткий срок (так называемую оперативную ликвидность), а длинные деньги отнесут в банк, полагает директор казначейства Промсвязьбанка Дмитрий Спрысков. Кроме того, пока не понятно, что делать, если компании потребуются деньги раньше срока и она захочет расторгнуть контракт, замечает он.

Крупные корпорации и так могут размещать средства с помощью биржевых инструментов, говорит зампред правления Локо-банка Андрей Люшин, а прямой доступ на биржу подразумевает риск: «Для многих компаний консервативный подход – хранение средств в банках – будет более приоритетным, чем заработок на бирже». Для проведения сделок на бирже нужно иметь соответствующую инфраструктуру и персонал, добавляет управляющий директор банка «Веста» Евгений Егоров. Впрочем, с учетом того, сколько банков за последние годы лишилось лицензий, нанять сотрудников не проблема, замечает он.