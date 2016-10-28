Суд прекратил производство по иску экс-владельца Snoras к Литве

Арбитражный суд Москвы в пятницу, 28 октября, прекратил производство по иску бывшего совладельца литовского банка Snoras Владимира Антонова к минюсту Литвы, передает «Интерфакс» из зала суда. Банкир пытался взыскать с Литвы 40 млрд руб.: из них 20,2 млрд руб. – за имущественный вред и 19,9 млрд руб. – за вред, нанесенный деловой репутации. В начале недели суд объявил перерыв для ознакомления с позицией Антонова по поводу ходатайства Литвы оставить заявление банкира без рассмотрения или же прекратить производство по делу.

Банк Snoras был принудительно национализирован в 2011 г. По версии Банка Литвы, он фальсифицировал отчетность, а также игнорировал призывы уменьшить риски. Регулятор недосчитался примерно 60% активов банка ($1,42 млрд), говорил в конце ноября 2011 г. председатель Банка Литвы Витас Василяускас.

После национализации банка президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что «деятельность Snoras можно расценивать как атаку не только на банковскую систему Литвы, но и на интересы всего литовского общества», писал прибалтийский портал Delfi в ноябре 2011 г. «Этот прецедент доказывает, что в будущем в Литве не будет места ни литовским, ни каким-либо другим финансовым спекулянтам и манипуляторам», – говорила Грибаускайте, добавив, что Snoras даже трудно назвать литовским банком. «68% акций принадлежит гражданину России. Этот банк фактически принадлежит только двум персонам, которые им и управляют. Нахождение этого банка в Литве вообще выглядит интересным», – заключила Грибаускайте.

Антонову через Convers Group принадлежало 68,1% акций банка, Раймонду Баранаускасу – 25,3%. Через суд Антонов хотел опровергнуть в том числе слова Грибаускайте, о чем было сказано в исковом заявлении. Там же был приведен ряд ссылок на СМИ, процитировавших ее заявление. А под имущественным вредом истец понимал экспроприацию 68% акций банка, принадлежащих Антонову, объяснял «Ведомостям» адвокат Антонова Сергей Мирзоев.

В Литве Антонов и Баранаускас обвиняются в хищении средств Snoras на 565 млн евро, им инкриминируется «присвоение имущества в крупных размерах, подделка документов, ведение черной бухгалтерии и злоупотребление служебным положением». В январе 2014 г. британский суд разрешил экстрадировать обоих по запросу Вильнюса. Агентство Bloomberg со ссылкой на адвокатов россиянина сообщило в июле 2015 г., что Антонов после решения о его экстрадиции из Великобритании по запросу Литвы скрылся в России.

Мирзоев говорил «Ведомостям», что Антонов находится под уголовным преследованием на территории ЕС и фактически не имеет возможности приехать куда-либо, кроме России. А с 2016 г. появилась возможность рассматривать иски к другим государствам в российском суде, этим и объясняется появление иска к Литве в суде российской юрисдикции, говорил он.