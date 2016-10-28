АСВ покидает заместитель гендиректора

Заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников с 1 декабря покинет свой пост и выйдет из состава правления. Об этом говорится в сообщении госкорпорации. В сообщении говорится, что АСВ признательно Мельникову за «огромную проделанную работу по формированию и развитию системы страхования вкладов и организации деятельности агентства».

О причинах ухода Мельникова в сообщении не говорится. Человек, близкий к совету директоров АСВ, уверяет, что уход Мельникова не был инициирован Центробанком и никак не связан с готовящимися реформами по финансовому оздоровлению банков, которые затронут и АСВ. Другой человек, также близкий к совету директоров госкорпорации, это подтверждает: это не инициатива ЦБ. Больше никто из руководящего состава агентство не покидает, заверил он.

ЦБ готовит кардинальные изменения механизма санации банков, которые предполагают, что АСВ от этого процесса будет отстранено. Дискуссия продолжалась с лета, две недели назад на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова было решено, что ЦБ получит большинство в совете директоров АСВ (сейчас семь кресел из 13 у правительства). Кроме того, ЦБ отстоял право на создание своей управляющей компании, которая будет заниматься финансовым оздоровлением банков. «Предполагается такая схема, что у АСВ остается функция по страхованию вкладов и банкротствам, а санация переходит в фонд», – говорил Reuters замминистра финансов Алексей Моисеев.

В должности заместителя гендиректора АСВ Мельников работал фактически с момента создания агентства - с 2004 г. Он курировал вопросы страхования вкладов, а с 2014 г. он также курировал работу крымского Фонда защиты вкладчиков. С 1998 г. Мельников входил в группу по созданию Агентства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО), где занял затем должность заместителя гендиректора. Позже АСВ стало фактически правоопреемником АРКО.