В США раскрыта масштабная телефонная афера

Федеральные власти США сообщили о раскрытии масштабной мошеннической схемы с использованием индийских колл-центров. Жулики звонили гражданам США и вымогали у них деньги, выдавая себя за сотрудников Налогового управления (IRS) или представителей миграционной службы министерства внутренней безопасности.

Всего в обвинительном заключении упомянуты 56 граждан США и Индии и пять колл-центров, расположенных в индийском Ахмадабаде. Дело будет рассматривать Федеральный окружной суд штата Техас. В его рамках уже арестованы 20 человек в разных штатах США.

Звонившие, угрожая жертвам арестом, требовали перевести деньги якобы в счет уплаты налогов или погашения задолженности. Сообщники мошенников на территории США получали деньги жертв, легализовали их и переводили в Индию, следует из обвинительного заключения.

Жертвами мошенников обычно становились пожилые люди или иммигранты, которым угрожали депортацией в случае отказа платить. Злоумышленники получали у агрегаторов или маркетинговых компаний базы данных с именами и датами рождения и анализировали их, выбирая жертв. «Почти четыре года эта криминальная сеть использовала различные приемы, чтобы запугать и обмануть людей по телефону, используя их основные страхи — арест, депортацию или другие проблемы с властями США», - заявил помощник генерального прокурора Лесли Калдвелл.

Более 15 000 человек в совокупности перевели мошенникам более $250 млн. Одна из жертв передала им $136 000, следует из обвинительного заключения.

Преступники не ограничивались угрозами по телефону. После того как житель Колорадо-Спрингз не смог найти деньги якобы на погашение налоговой задолженности, злоумышленники позвонили в службу 911 и сообщили, что он вооружен и готовится убивать полицейских. За считанные минуты дом мужчины окружили вооруженные сотрудники спецслужб. По сообщениям властей, в результате этого инцидента никто не пострадал.

«Мошенники были безжалостны к своим жертвам. Они демонстрировали властный авторитет и создавали ощущение безотлагательности дела, вселяя в них ужас», - говорит Питер Эдж из службы расследований министерства внутренней безопасности. Аресты стали кульминацией расследования, которое на протяжении трех лет совместно вели подразделения министерства и Налогового управления. По информации властей, это крупнейшее расследование в отношении телефонных мошенников, когда-либо проводившееся в США.

Эпидемия телефонных и интернет-афер захлестнула США. Выявленная криминальная сеть может быть только вершиной айсберга, говорят чиновники. «Мы активно продолжаем ряд других расследований и надеемся в будущем довести их до суда», - говорит генеральный инспектор IRS Джей Рассел Джордж. С 2013 г. в управление поступило более 1,8 млн жалоб на звонки злоумышленников, выдававших себя за его сотрудников. Более 9600 человек перевели мошенникам более $50 млн.

Недавно стало известно, что индийские правоохранительные органы арестовали 70 человек по обвинениям в организации деятельности девяти колл-центров, сотни сотрудников которых звонили американцам и выманивали у них деньги, представляясь чиновниками.

По воспоминаниям жертв мошенничества, события развивались очень быстро, и некоторые из них до сих пор не осознали, что с ними произошло. Кристин, продавец медицинского оборудования из Калифорнии в возрасте за 50, вспоминает, как в 2014 г. ей поступил звонок с кода Вашингтона и мужчина, говоривший строгим голосом и с индийским акцентом, представился сотрудником IRS и потребовал срочно погасить задолженность в размере $6850. В тот период Кристин пыталась получить налоговый вычет, связанный с лечением от рака, которое она проходила, но сумма ее задолженности отличалась от той, что назвал звонивший. Она попросила соединить ее с начальником, но звонивший начал угрожать ей. Мошенник велел Кристин положить деньги на карту предоплаты, а затем ей дали инструкции по переводу. Когда все закончилось, Кристин пыталась перезвонить по номеру, который у нее определился, но это ей не удалось. Тогда она обратилась в IRS.

Схема, по которой в 2014 г. обманули 60-летнего Джозефа, очень похожа на историю Кристин. Пенсионер лишился $25 000. «Вы не ожидаете, что такое может с вами произойти. Это так стыдно», - говорит он.

Для легализации преступных доходов сообщники мошенников в США часто использовали подарочные карты крупных супермаркетов, покупая их, а затем продавая со скидкой через интернет. От некоторых жертв требовали перевести деньги через системы типа Western Union. Кроме того, злоумышленники использовали «хавалу» и другие неофициальные каналы передачи денежных средств. Один из подозреваемых, по данным властей, использовал доходы от мошенничества для оплаты обучения ребенка в университете.

Перевела Надежда Беличенко