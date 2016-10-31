АСВ меняет директора по страховкам

Заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников с 1 декабря покинет свой пост и выйдет из состава правления, сообщила госкорпорация в пятницу. Причины отставки там не назвали, Мельников обсуждать их не стал. В последние месяцы шли споры относительно передачи части функций агентства Центробанку. Регулятор уже отстоял право на создание управляющей компании, которая будет заниматься финансовым оздоровлением банков через специальный фонд. Также ЦБ получит большинство в совете директоров, т. е. фактически получит контроль над АСВ (сейчас семь кресел из 13 у правительства). «У АСВ остается функция по страхованию вкладов и банкротствам, а санация переходит в фонд», – говорил Reuters замминистра финансов Алексей Моисеев.

«АСВ много лет выплачивало страховки населению, и система работала отлаженно», – говорит финансист, знакомый с Мельниковым, из-за предстоящих изменений механизма санации рынок скорее ожидал ухода других менеджеров АСВ.

18 лет вместе В должности заместителя гендиректора АСВ Мельников работал фактически с момента создания агентства – с 2004 г. Он курировал вопросы страхования вкладов, а с 2014 г. – работу крымского Фонда защиты вкладчиков. С 1998 г. Мельников входил в группу по созданию Агентства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО). АСВ стало фактически правопреемником АРКО.

Три человека, близкие к совету директоров АСВ, также утверждают, что Мельников уходит по собственному желанию. «Мы все расстроены, что такой профессиональный человек покидает АСВ. Никаких нареканий к его работе не было, за последние годы он проделал огромную работу в Крыму», – говорит один из собеседников «Ведомостей».

Отставка Мельникова не была инициирована Центробанком, говорит другой, он никак не связан с готовящимися реформами по финансовому оздоровлению банков, которые затронут и АСВ. Это подтверждает и третий человек, близкий к совету директоров госкорпорации. Больше никто из руководящего состава агентство не покидает, заверил он. Источник в АСВ подтверждает, что увольняется только Мельников.

Обязанности Мельникова поделят другие заместители: Рубен Амирьянц (страхование вкладов и гарантирование пенсионных накоплений) и Олег Баранов (Фонд защиты вкладчиков), указано в сообщении. АСВ объявило, что нынешний директор департамента ликвидации банков Мария Филатова станет заместителем гендиректора. Повышение получил и директор департамента реструктуризации финансовых организаций Георгий Агапцев – он также назначен заместителем гендиректора.