ФГ «Будущее» разместила 20% акций на Московской бирже

В пятницу на Московской бирже размещала акции группа «Будущее», объединяющая негосударственные пенсионные фонды (НПФ) Бориса Минца. За 20% акций Минц выручил 11,7 млрд руб. Всего было удовлетворено 1074 заявки по 1190 руб. за акцию (капитализация – 58,5 млрд руб.). На основном рынке прошло 47 сделок на 7,2 млн руб., а на внебиржевом рынке – одна сделка почти на 1 млрд руб.: 1,6% акций были проданы по цене размещения.

Минц отметил, что, когда его структуры начали скупать фонды, у него «была мысль довести этот бизнес до такого состояния, чтобы его можно было сделать публичным».

Перспективные инвестиции На IV квартал 2016 г. планируются размещения МКБ, «Росгосстраха» и, возможно, «Европлана». «Посмотрим, как это будет выглядеть <...> У нас есть интерес ко всему перспективному <...> Финансовый сектор перспективен на данный момент», – ответил на вопрос о возможных IPO финансовых компаний Борис Минц.

Бумаги почти на 3 млрд руб. приобрели розничные инвесторы, остальное пришлось на банки и управляющие компании, уточнил Борис Квасов из «ВТБ капитала» – одного из организаторов размещения.

Поскольку акции были включены во второй котировальный список, то в IPO не могли участвовать НПФ, уточнил член совета директоров ФГ «Будущее» Игорь Минц. «Самая крупная заявка была на 3% [от всей финансовой группы]», – рассказал Борис Минц. «Время покажет», – ответил он на вопрос о возможном переводе акций в первый котировальный список, добавив, что «это не является самоцелью». В пятницу группа заключила договор с маркетмейкерами – «Атоном» и ФК «Открытие» – о поддержке бумаг.

Ранее неоднократно высказывались сомнения в отрывочности IPO группы. «Было удовлетворено порядка 40 отдельных заявок от институциональных инвесторов. Клубной сделкой это точно не назовешь», – спорит Игорь Минц. По его словам, около 75–65% привлеченных средств планируется направить на развитие пенсионного бизнеса, в частности на возможные будущие покупки. «По [продажам] пенсионных фондов есть серьезные предложения. Мы находимся в обсуждении <...> [Это] хорошие большие сделки», – сказал Борис Минц.

Группа планирует нарастить активы с 305 млрд до 805 млрд руб. к 2020 г., клиентскую базу – с 4,3 млн до 6 млн человек, а чистую прибыль – с 300 млн до 10,7 млрд руб.

«Деньги, привлеченные группой и направленные на пенсионный бизнес, частично могут пойти на поддержание операционной деятельности, покупку новых фондов и привлечение новых клиентов», – считает гендиректор компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. По его словам, на 7 млрд руб. можно привлечь десятки миллиардов рублей пенсионных накоплений.

«Исходя из последних сделок, проходивших на российском рынке (в 20% от активов пенсионного фонда), за привлеченные 7 млрд руб. можно купить НПФ с активами в 30–35 млрд руб.», – оценил главный стратег «Сбербанк CIB» Андрей Кузнецов. Однако, по его словам, сейчас не наблюдается явных кандидатов на продажу из числа крупных фондов.

«Мы хотим быть готовы к той новой модели, которую нам предложит государство», – отметил Борис Минц, подчеркнув, что говорит, в частности, о рассматриваемой концепции ИПК. Он также уточнил, что, по его мнению, эта система работать не будет. «Если под новыми продуктами ФГ «Будущее» подразумевает добровольные накопительные продукты <...> едва ли они смогут обеспечить такой значительный рост активов, какой планирует группа», – согласен Околеснов.

ФГ «Будущее» сняла залог с пенсионных фондов: 100% акций НПФ «Будущее», «Уралсиб» и 99,86% «Телеком-союза» были заложены в Московском кредитном банке (МКБ) по кредитам на 15 млрд руб. «Залоги заменены другими активами группы. В том числе и частично пакетом акций ФГ «Будущее», который у нас остался после размещения [на бирже] 20%», – рассказал Игорь Минц. По его словам, 78% акций группы находятся под обеспечением. «Никакие активы, связанные с O1 Properties, не попали под обременение», – уточнил он. Из его слов следует, что порядка 3–4 млрд руб. (привлеченных средств от IPO) группы пойдет на погашение долга перед МКБ. По его словам, группа продолжает переговоры с банком по обеспечению кредита: залог может быть уменьшен в связи с тем, что группа стала публичной компанией: «Мы стремимся к тому, чтобы под залогом находился исключительно пакет акций ФГ «Будущее». Все остальные активы мы, скорее всего, из обременения выведем».

В МКБ не ответили на запрос «Ведомостей».