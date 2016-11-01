Игорь Ким покупает банк в Сербии

Банкир Игорь Ким покупает еще один банк в Европе – его чешский Expobank собирается приобрести сербский Marfin Bank Beograd у кипрского Cyprus Popular Bank (Laiki). В сообщении на Белградской бирже говорится, что Cyprus Popular Bank 30 сентября подписал договор с чешским Expobank о купле-продаже акций: последний может получить 99,09% в акционерном капитале банка и 72,5% привилегированных акций Marfin Bank.

По словам человека, близкого к одной из сторон сделки, договор купли-продажи акций Marfin Bank Beograd действительно был заключен. Документы в нацбанк Сербии уже были поданы, и сейчас она находится на согласовании у регулятора. Сделка может быть закрыта в начале 2017 г., знает собеседник «Ведомостей».

Предварительное согласие нацбанка необходимо получать, приобретая более 5% голосующих прав, указано в сообщении нацбанка Сербии. Регулятор поддерживает выход на сербский рынок кредитоспособных инвесторов независимо от страны их происхождения, если они отвечают всем требуемым условиям.

В понедельник в ответ на запрос «Ведомостей» представитель нацбанка Сербии сообщил, что недавно получил официальный запрос от чешского Expobank о получении предварительного согласия на приобретение в собственность банка в Сербии. Решение нацбанк примет в течение 60 дней, комментировать детали этого процесса регулятор не может, указал он.

Это не первый европейский актив для Кима. В 2012 г. Ким выкупил у «МДМ банка» латвийский LTB, тогда он был 15-м в стране по величине активов. В 2014 г. российский Экспобанк приобрел чешский LBBW Bank CZ (Landesbank Ba­den – ­Wurttemberg), тогда он занимал 7-е место в стране по величине активов. Позже банк был переименован в Expobank, он и ведет сейчас сделку с Cyprus Popular Bank.

Финансист, занимающийся сделками M&A, полагает, что интерес Кима к европейскому рынку может быть обусловлен его стремлением построить в итоге банк, аналогичный российскому Экспобанку. «Возможно, Ким захочет все свои европейские банки слить в один», – не исключает он.

Marfin Bank Beograd – средний сербский банк. У него 18 отделений по стране.

Собиратель банков На российском банковском рынке Ким известен сделками M&A. В 2009 г. подконтрольный Киму «Урса банк» объединился с «МДМ банком», однако потом Ким из акционеров объединенного банка вышел. Опорный для банковской группы Кима российский Экспобанк он приобрел в 2012 г. у британской финансовой группы Barclays. Позже к Экспобанку были присоединены Сиббизнесбанк и Стромкомбанк. Летом Московский кредитный банк купил у Кима и его партнера Германа Цоя Банк «Сберегательно-кредитного сервиса» (владели 95,8% долей).

«Учитывая, что начиная с 2013 г. по настоящее время в отчетности Marfin Bank отражены убытки, а его капитал составляет около 12,5 млрд руб., целью покупки банка в Сербии может быть увеличение стоимости активов и капитала самого Экспобанка за счет продолжения его европейской экспансии», – полагает гендиректор компании «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина, замечая, что компания с 2012 г. сопровождала шесть сделок M&A Экспобанка. «Они закрывались с разными мультипликаторами к стоимости капитала, рыночный мультипликатор сейчас находится в диапазоне 0,5–1 капитал», – заключает она.

К российским активам у Кима также есть интерес, говорит один из его контрагентов и подтверждает финансист, занимающийся сделками M&A. В прошлом году Экспобанк купил российскую «дочку» Royal Bank of Scotland, а в этом году закрыл сделку по приобретению «дочки» британского банка в Казахстане (см. врез).

Ким интересовался покупкой Меткомбанка, который принадлежал тогда Алексею Мордашову, рассказывали два финансиста, знакомых с ходом переговоров. Меткомбанк в итоге отошел Совкомбанку – его заявка оказалась лучше, говорит один из собеседников «Ведомостей». Интерес был и к «Гаранти банк – Москва», принадлежавшему турецкой финансовой корпорации Garanti Bankasi, который также достался Совкомбанку, заключает он.

Cyprus Popular Bank (Laiki) было решено ликвидировать, а его активы передать крупнейшему банку Кипра – Bank of Cyprus, который подвергся реструктуризации. Тогда республика была вынуждена ввести жесткие ограничения на банковскую деятельность и снятие денег с депозитов, в том числе заморозить крупные вклады объемом более 100 000 евро, для спасения своего банковского сектора от полного банкротства.

Представители Marfin Bank на вопросы «Ведомостей» вчера не ответили. Представитель Экспобанка отказался от комментариев.