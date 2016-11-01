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Ленобласть заплатила банку ВТБ 533 млн рублей

Это гарантии по кредиту «Компании «Усть-Луга»
Ленобласть выплатила банку ВТБ 532,8 млн руб.
Ленобласть выплатила банку ВТБ 532,8 млн руб.
Е. Егоров / Ведомости

Представитель правительства Ленинградской области сегодня на заседании Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти предъявил платежное поручение о том, что деньги по долгу «Компании "Усть-Луга"» перечислены на счет банка. Ленобласть выплатила банку ВТБ 532,8 млн руб., сообщила пресс-служба региона. Получить комментарии банка пока не удалось.

Суд рассматривает иск ВТБ о признании банкротом «Компании «Усть-Луга» (заказчик - застройщик одноименного порта, 21% акций – у администрации Ленобласти). В 2010 г. «Усть-Луга» взяла в ВТБ кредит на 600 млн руб. до ноября 2015 г. под гарантии региональной администрации. В январе 2015 г. ВТБ через суд потребовал вернуть долг, который компания перестала обслуживать, а в феврале 2016 г. подал иск о ее банкротстве.

Летом банк направил в правительство региона требование возместить долг «Усть-Луги» в размере 533 млн руб. Исполнительный лист поступил в правительство Ленобласти 30 сентября, сообщал тогда первый заместитель председателя правительства Ленобласти, председатель комитета финансов Роман Марков.

«Произведенные выплаты не скажутся на других бюджетных расходах Ленинградской области, поскольку сумма была предусмотрена в бюджете 2016 г. Ни одна социальная или инвестиционная программа не пострадает», — передала пресс-служба слова Маркова.

По данным пресс-службы региона, готовится к продаже часть активов «Компании «Усть-Луга», вырученные средства будут зачислены в региональный бюджет в счет произведенных ранее выплат. Наряду с этим правительство Ленобласти готовит обращение о взыскании с ОАО «Компания «Усть-Луга» (в порядке предъявления регрессных требований) суммы задолженности, оплаченной по исполнительному листу, сообщает пресс-служба.

Дело о банкротстве ОАО «Компания Усть-Луга» подлежит завершению, права требования к ней перешли от Банка ВТБ к Ленобласти, сообщила пресс-служба компании.

Следующее заседание суда назначено на 11 ноября. Заседание перенесено по просьбе ВТБ. Банку необходимо проверить получение денег, сообщила его представитель на суде.

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